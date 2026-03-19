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As revelações do escândalo do Banco Master a cada dia tensionam mais as autoridades da República, em especial ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O caso tem trazido de volta a discussão sobre impeachment dos componentes da corte. No entanto, para o senador Laércio Oliveira (PP-SE), apesar de o tema estar em voga, ainda não há votos suficientes para aprovar uma eventual cassação dos magistrados. “Se aproxima cada vez mais o processo de impeachment e a gente não vai ter como fugir dele”, declarou, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

Senador, qual sua avaliação sobre a atual situação do país?

Muita confusão. É lamentável as instituições estarem envolvidas em um lamaçal. O Banco Master é um caso de polícia. Tenho muita resistência à questão da atuação dos parlamentares em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), porque, na minha opinião — e respeito a posição de todo mundo —, mas é um teatro. A pessoa está ali para afrontar o outro, e quase sempre dá em pizza. É uma exposição, fica aquele espetáculo e se extrai pouca verdade daquilo que de fato a sociedade precisaria conhecer. Mas é uma possibilidade que existe dentro do Congresso. É uma prerrogativa, mas eu não participo. Você nunca vai me ver como membro de uma CPI, porque tenho muita coisa para fazer. Respeito os votos que tive, e eles me levaram para contribuir com meu país, pelo desenvolvimento da minha região. Não fui eleito para ser delegado de polícia nem investigador.

Esse caso chamou a atenção porque, pela primeira vez, há dois ministros do STF envolvidos...

Esse é o retrato do nosso país de hoje, a fotografia que nós temos hoje. A gente precisa revelar essa fotografia. Infelizmente não temos outra saída. O ideal era que isso não acontecesse, mas, já que aconteceu, a gente precisa fortalecer nossas instituições, se é que é possível, e avançar para concluir e tornar público. Em todos os cantos, a sociedade cobra.

Nunca se levou muito a sério essa questão do impeachment de ministros do Supremo. Esse escândalo pode mudar esse entendimento?

O impeachment macula a imagem de uma nação, mas às vezes a gente precisa experimentar o remédio amargo. Acho que se aproxima cada vez mais o processo de impeachment e a gente não vai ter como fugir dele.

Tem ambiente para isso no Senado?

Eu percebo. Claro que ainda há muita resistência. Mas, a cada dia que passa, o clima não é confortável para ninguém. A pauta de produção que a gente precisa exercer no Congresso Nacional está sacrificada. Poderia ter outra dinâmica, mas não tem, porque esses escândalos acabam, um pouco, com a nossa rotina. Infelizmente a gente precisa passar por isso, então vamos tentar passar o mais rápido possível para devolver o ambiente que deve permear a rotina do Congresso, do Poder Executivo e do Judiciário.

Se fosse colocado em votação hoje no Senado, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes passaria?

Não, não passaria. Não tem votos suficientes para isso hoje. Ainda não tem. Mas, se você me perguntar há seis meses, quando foi apresentado o pedido de impeachment, em relação a hoje, acho que hoje tem mais votos. Mas eles ainda são insuficientes. Impeachment é um processo traumático para qualquer instituição.

Mas o presidente Davi Alcolumbre não se mostra aberto a colocar esse tema em votação...

O presidente Davi é um grande presidente que o Senado tem. Sei que muita gente não gosta, que muita gente forma suas opiniões assistindo às redes sociais, mas estas quase sempre não revelam a verdade dos fatos.

Esse país tem jeito, senador?

Tem sim! A maior riqueza do Brasil é o brasileiro, esse ser humano incrível, transformador, revolucionário de sentimentos e de pensamentos, capaz de enxergar nas dificuldades uma porta de saída que leva o país para uma condição melhor. Então tem jeito sim, nós temos riquezas infinitas, e temos capacidade, o nosso povo tem inteligência, competência e força para trabalhar e para transformar. Eu acredito muito nisso.

Um tema que está sendo muito discutido é o fim da escala de trabalho 6x1. Qual sua visão?

Isso é eleitoreiro. Não precisa de lei para jornada de trabalho 6x1. Já existe na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) um instrumento legal, legítimo, aplicável e que funciona muito bem, que se chama convenção coletiva de trabalho. E existe uma variedade gigantesca de escalas no país. Um projeto de escala 6x1 não é para dar cinco dias de trabalho e dois dias de folga. Não é assim que a banda toca, a realidade não é essa. Imagine a quantidade de escalas que existe na área médica, nas categorias que formam um serviço médico, na segurança, nos transportes. Como você consegue definir uma escala só?

Mas passa pelo Congresso?

O problema é a eleição que está chegando. Muita gente quer surfar nesse projeto para falar nas suas bases que votou a favor do fim da escala. Dizer que agora vai ter mais tranquilidade, mais dias de folga para estar na sua casa. Será que o Brasil precisa disso ou precisa de produtividade? O brasileiro precisa, na verdade, é de fugir do salário mínimo. Deixa o trabalhador fazer o salário dele. O que a gente precisa pensar enquanto legisladores é entender o ambiente perfeito para que o trabalhador tenha condições de construir a sua renda.

Qual será o desafio das eleições deste ano?

O futuro que a gente tem é olhar para o Congresso Nacional. À exceção do Judiciário, onde a sociedade não pode interferir, a gente tem mais uma vez a oportunidade nas eleições de 2026. A sociedade precisa despertar e enxergar quais serão os seus representantes. Infelizmente ainda a sociedade não despertou para a importância do que é um voto consciente, responsável, que vai transformar a vida dela. Precisa entender o colegiado e o país como um todo. Enquanto isso, a gente continuará vendo escândalos como esses do Banco Master e do INSS.

O senhor tocou na questão da postura do eleitor brasileiro. A polarização vai continuar?

Não é bom esse tensionamento político que se instalou no país e que ainda está tensionado, na minha opinião, menos do que foi em 2022. Mas basta pensar um pouquinho para se ter a convicção plena de que isso não valeu a pena. Isso não ajudou o país, então a gente precisa ter experiência do nosso papel e procurar distensionar tudo isso que está sob tensão para que a gente consiga avançar melhor.

Seu partido está em vias de confirmar a federação com o União Brasil...

Não sei se é uma federação, se é um sindicato, se é uma associação. A situação está muito confusa. Acho que o casamento já vai começar ruim, isso se começar o casamento. Mas qualquer posição que tome é uma decisão do partido. Eu seguirei a decisão do partido e trabalharei no meu estado dentro desse propósito. Minha posição com referência à federação é que não deveria existir.

E em relação à sucessão presidencial?

Também é uma incógnita. Não se sabe ainda qual será o posicionamento do partido. Eu sei a minha posição e vou seguir. Sou de centro-direita, vou seguir Flávio Bolsonaro (PL) e caminharei no meu estado para eleger representantes do centro-direita. Esse é o meu papel e o que vou fazer, porque é o que eu sou.

O crescimento dele nas pesquisas foi uma surpresa?

Foi uma surpresa para todo mundo. Inclusive para a torcida do Flamengo, ou a do Santa Cruz, para falar um pouco do nosso Pernambuco. Para mim, também foi surpresa. Quando Flávio anunciou a candidatura, todo mundo ficou com uma interrogação se iria dar certo ou não, porque a gente precisa de enfrentamento. Mas o passar do tempo e os acontecimentos do lado de lá, da esquerda, como o Carnaval, ajudaram muito. Foi um episódio lamentável.

Como nordestino, o senhor acha que o nome para a vice de Flávio deve ser da região?

Acho que não. Para mim, a melhor vice é a senadora Teresa Cristina. Ela reúne todas as condições, tem penetração em todas as regiões do país. Ela é do Mato Grosso do Sul, mas o Sul e o Sudeste admiram a senadora, o Nordeste também a quer bem. Então ela seria o modelo ideal. Mas o que eu queria dizer é que o PT não vai mais experimentar em 2026 aquilo que experimentou até 2022. Acho que a régua começa a descer em termos de aceitação do Lula. Talvez pelo material já cansado, e não estou me referindo ao ser humano. Tenho o maior respeito pelo presidente Lula, mas é só Lula? Acho que chega, a sociedade não aceita mais e gostaria de experimentar um negócio novo.

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