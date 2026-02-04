"Não tenho dúvida de que CPI do Banco Master chegará a figurões", dispara Heloísa Helena

A- A+

A deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ), que ficará no mandato até junho, diz que concentrará suas forças na criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", a ex-senadora disse “não ter dúvidas” de que o caso chegará a figurões da República e pretende seguir coletando assinaturas para a instauração do colegiado.

“Eu não tenho dúvida (de que há figurões envolvidos). Qual a lógica formal que explica esta gigantesca muralha para impedir que os deputados assinem? Óbvio, tem questões muito importantes, pessoas muito importantes diretamente envolvidas nesse próprio nódulo em que se transformou o Banco Master, por isso que é de fundamental importância para a gente abrir a CPMI. Não há lógica que explique o empenho tão grande de tantos setores ideologicamente distintos para impedir. Talvez por ser um escândalo tão grande, envolvendo um banco, além de personalidades políticas, do Judiciário e do crime organizado, com lavagem de dinheiro; então por isso que eles estão trabalhando tanto para impedir essa CPMI”, disparou Heloísa Helena.

Entre as autoridades citadas pela deputada estão os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). “É uma aberração. Não são apenas o governador Ibaneis, o governador Cláudio Castro, vários outros governos que também usaram as suas chamadas carteiras de previdência para o banco, ou que abriram contas de crédito consignado fornecendo os arquivos para que isso fosse feito. Só uma CPMI, por trazer para si prerrogativas de autoridades judiciais, conseguirá desvendar todos esses mistérios sujos. Então, esses governadores já citados, especialmente o governador Ibaneis, que, para completar, usou um banco público para fazer negócio sujo e tampar o rombo do banco privado. É muito importante que isso seja deixado público. Digo sempre: se alguém é inocente, ele pode fazer uma estátua de bronze para consagrar a inocência dele depois de uma CPI. O que não pode é acobertar”, colocou.

Dirigente da Rede Sustentabilidade, Heloísa Helena evita cravar o apoio da sigla à reeleição do presidente Lula (PT). Segundo ela, o partido tem se focado em debater o conteúdo programático, para só depois definir o nome que apoiará ao Palácio do Planalto.

“Eu não vou poder falar sobre isso (apoio a Lula), porque estamos estabelecendo tratativas relacionadas ao programa de governo que queremos que seja apresentado. Muitas questões apresentadas na campanha eleitoral de 2022 foram realmente engavetadas, ou queimadas, ou deixaram de existir. Então não pode ser só assim. Para nós, da Rede, o que é de fundamental importância é debater o conteúdo programático, o programa que deve ser apresentado para que a gente possa fazer a escolha política que é necessária na próxima eleição presidencial”, complementou.

Um dos temas que entrarão no debate é a renovação da federação com o PSOL, firmada desde 2022. A Rede depende da costura para ultrapassar a cláusula de barreira, que em 2026 será de 13 federais. Apenas Marina Silva (SP) e Túlio Gadelha (PE) foram eleitos pela Rede — Heloísa Helena assumiu o mandato como suplente, em função do afastamento de Glauber Braga (PSOL-RJ).

“A gente não tem ainda nem a discussão em relação a nossa federação. Possivelmente será com o PSOL. Estou entre os que trabalham para que essa federação continue. Na verdade, é uma federação importante, tirou a Rede da clandestinidade política. Estamos estabelecendo quais os pontos de programa que temos obrigação de defender e depois se fazem as escolhas dos nomes que serão apresentados. Para nós agora é debater o programa, o que significa a apropriação do subsolo, das áreas agricultáveis, a política específica dos bancos públicos, a relação com o capital financeiro, questões relacionadas à educação, saúde, segurança pública e sustentabilidade ambiental. O mais importante é debater programa agora; depois se fazem as escolhas das candidaturas que mais se identificam com esses programas”, finalizou Heloísa Helena.

