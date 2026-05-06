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Senado 'Não tenho que esperar nada do governo', diz Alcolumbre após derrota de Messias no Senado Presidente da Casa evita sinalizar reaproximação com Lula em meio à crise após rejeição de indicado ao STF

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reagiu nesta quarta-feira ao ser questionado sobre o que espera do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), derrota que abriu uma das maiores crises políticas do terceiro mandato do petista com o Congresso.

Ao ser perguntado se aguardava algum gesto do Planalto depois da votação da última quarta-feira, que barrou o nome do advogado-geral da União, Alcolumbre respondeu:

— Eu tenho que esperar alguma coisa? Não tenho que esperar nada.

Na sequência, ao ser questionado se acredita que Lula ainda fará uma nova indicação ao Supremo neste ano, repetiu a resposta:

— Não tenho que esperar nada.

A declaração ocorre em meio às tentativas do Planalto de reconstruir a relação após a derrota de Messias. Os ministros José Múcio e José Guimarães tiveram encontros com o presidente do Senado.

O chefe da AGU, um dos auxiliares mais próximos de Lula, teve sua indicação rejeitada pelo Senado após meses de desgaste político, adiamentos e articulações silenciosas nos bastidores da Casa. A derrota foi interpretada no governo como uma demonstração de força de Alcolumbre e aprofundou o mal-estar entre o senador e o Palácio do Planalto.

Nos bastidores, aliados de Lula atribuem ao presidente do Senado papel decisivo na articulação que levou à rejeição do nome. Senadores afirmam que Alcolumbre não apenas deixou de atuar pela aprovação de Messias, mas trabalhou contra a indicação junto a parlamentares de MDB, PSD, União Brasil e PP.

A crise vinha se acumulando desde o ano passado, quando Lula decidiu indicar Messias para a vaga no STF sem comunicar previamente Alcolumbre, que defendia reservadamente o nome do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a cadeira.

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