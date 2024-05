A- A+

Política "Não teremos esse movimento no momento", diz Tarcísio sobre possível filiação ao PL Valdemar Costa Neto declarou no fim de semana ter sido comunicado pelo governador de SP sobre ida para o partido de Bolsonaro. Troca ocorreria em julho

Um dia após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmar que Tarcísio de Freitas, comunicou a sua decisão de sair do Republicanos e se filiar ao PL, o governador paulista declarou que não irá "no momento" para a nova sigla. Em entrevista à CNN, Tarcísio desconversou sobre a migração.

— Não teremos esse movimento no momento — disse, ao ser questionado sobre uma data para a transferência.

Segundo apuração do Globo, a expectativa é que Tarcísio iria para o partido de Jair Bolsonaro em julho. O movimento pode ter reflexo direto na disputa do próximo presidente da Câmara dos Deputados, em fevereiro do ano que vem, bem como na composição de palanques nas eleições municipais.

— Estive na semana passada, em um jantar com o (senador) Rogério Marinho e com o governador Tarcísio. Ele me disse que vem antes das eleições, acredito que até julho. O PL fará uma festa para recebê-lo — disse Valdemar.

O sinal verde de Tarcísio foi noticiado no domingo pelo "Estadão" e confirmado pelo dirigente do PL.



No atual partido de Tarcísio, o Republicanos, a saída já era dada como certa até mesmo pelo presidente da legenda, Marcos Pereira. Pereira, que é tido como um dos principais nomes para a sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), poderia aceitar a saída pacífica do governador antes mesmo da eleição municipal, sob a condição de que teria o apoio dos bolsonaristas em uma eventual candidatura à presidência da Casa.

O dirigente do Republicanos procura restabelecer diálogos com o Bolsonaro como forma de se cacifar ao cargo, e fez contato com interlocutores de Bolsonaro em fevereiro, após desavenças nos últimos anos.

Tarcísio já externou a vontade de ir para o partido de Bolsonaro até o final do ano. Publicamente, no entanto, ele se esquiva sobre a possibilidade de troca partidária.

