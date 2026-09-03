A- A+

Política "Não vamos subestimar o ambiente digital, que não é só dos jovens", afirma analista de dados O estrategista em comunicação e analista de dados Alek Maracajá foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O estrategista em comunicação e analista de dados Alek Maracajá aponta que esta será a eleição do ambiente digital. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele falou da influência desse espaço na vida das pessoas e na decisão do voto, na mudança que as campanhas passaram a partir do mundo conectado e na perspectiva de romper a polarização nacional. “Acredito muito que a gente está indo para o despertar da terceira via”, cravou.

Em 2024, o senhor lançou o livro “Brasil Digital”, fazendo uma análise de big data e da polarização política. O que os dados mostram desse país tão diverso e ao mesmo tempo reduzido à polarização?

Hoje o eleitor acorda ouvindo rádio, escutando podcast, recebe mensagem, assiste televisão pelo celular, ao mesmo tempo olha a rede social, faz busca e assiste vídeo. As pessoas estão conectadas o tempo todo. O digital é um reflexo de pesquisas, então a gente vem trabalhando com isso há mais de 10 anos. Tudo são dados. No livro, a gente analisa as entrelinhas da polarização de big data, como foi a interpretação do termômetro digital e o que teve reflexo na última eleição do presidente Lula (PT), os momentos de crise do Jair Bolsonaro (PL), tudo sendo medido e testado usando o ambiente digital. Não vamos subestimar o ambiente digital, não é um ambiente apenas dos jovens, é de todos os brasileiros, de toda a sociedade.

As redes sociais tomaram o espaço da propaganda eleitoral?

Em 2000, todo o planejamento de uma campanha era para o guia eleitoral e para a rua. Em 2010, já entra o poder da internet, com as pessoas interagindo sobre o guia. Em 2018, com a campanha de Jair Bolsonaro (PL), já vimos o movimento presente do digital, então as pessoas estavam muito conectadas. A primeira tela do brasileiro hoje, e há mais de 15 anos, é o smartphone. Em 2026, além de toda a conectividade, a gente tem um ponto extremamente importante, que é a inteligência artificial (IA), onde acelera o vídeo, a manipulação, e a facilidade de espalhar o conteúdo de forma massiva para o Brasil todo. O grande desafio nessas eleições é isso.

Essa seria a principal mudança para este ano?

As campanhas passaram por muitas mudanças, e a grande mudança é que o guia é pensado mais para a internet, para os cortes, do que para o próprio guia. Poucas pessoas acompanham aquele momento do horário eleitoral. Então hoje o guia é direcionado para o mundo conectado.

O grande mistério é como fiscalizar a IA...

Esse é o grande desafio que o ministro Kássio Nunes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem neste momento. A velocidade das informações e o combate à desinformação. Hoje é pauta do TSE se pode ou não usar, se vai condenar ou não o uso de vídeos manipulados. A Justiça Eleitoral não tem braço nem perna para fiscalizar e combater isso. Olhe, são 25 anos de uma conectividade muito presente na vida dos brasileiros, então a gente cresceu, mas não amadureceu. Temos uma sociedade não madura para entender se algo é verdade ou mentira. O combate à desinformação básica é muito presente no dia a dia dos brasileiros.

O que influencia mais a decisão do eleitor, as pesquisas ou o ambiente digital?

Essa é uma pergunta extremamente relevante nos dias atuais. A gente acompanha muito a pesquisa tradicional. A pesquisa de campo passa por alguns momentos em que é importante entender o cenário atual, o medo da pessoa que está sendo entrevistada, se tem que falar a favor do prefeito ou do governador. Tudo isso tem que ser interpretado nessa pesquisa. A gente vem estudando muito o ambiente digital. Não são diferentes, eles medem apenas pontos distintos. A pesquisa de campo mede a intenção declarada de voto, e o digital mede comportamento, velocidade da narrativa. Acredito que o que pode interferir em uma pesquisa de campo é o movimento digital, porque todos estão conectados. Então uma narrativa digital pode interferir sim na pesquisa de campo que está sendo realizada.

O exemplo do escritor e presidenciável Augusto Cury (Avante), que subiu quase 10 pontos numa pesquisa, é um exemplo disso?

De fato, Cury criou um cenário antes do debate, um movimento. Então ele precisou entrar no discurso, antecipou a última pesquisa, movimentou o digital. Ele foi rápido, teve velocidade de crescimento, engajamento, velocidade de busca sobre o nome dele, compartilhamentos, comentários. Ele conseguiu capturar influencers e movimentou vários tipos de classes para furar a bolha. Ele sabe que o digital é um ambiente de nichos e bolhas, e precisou entrar com essa estratégia, que foi a mais acertada até esse momento da eleição presidencial do Brasil.

Mas ele deu entrevista ao Jornal Nacional e participou de um debate. Isso não é o que pesa?

Ele participou do debate em TV aberta, que é uma plataforma que não tem bolhas, não tem nichos, ela vai para a massa e a massa vai consumir. O digital trabalha com bolhas, então é difícil furar uma bolha. Então ele vai para o primeiro debate, já começa a furar bolha. Quando vai para o Jornal Nacional, que é um canhão na comunicação, isso fez com que ele crescesse muito, mas apenas a audiência do telejornal não significa tudo. Ele pegou cortes e colocou na internet. Veja, Cury iniciou a campanha eleitoral com 8,3 milhões de seguidores, que ele já tinha por ser escritor. No debate já aumentou para 9,2 milhões, e depois da aparição na Globo ele foi pra 10,8 milhões. Um crescimento exponencial de mais de 2,5 milhões de novos seguidores. Esses já são pessoas que acreditam nele, e ele entra na campanha nesse movimento, e realmente cresceu de forma exponencial e está furando a bolha.

Então isso se deveu mais ao digital?

Aos cortes e à estratégia dos microinfluenciadores. Cury conseguiu pegar influencer de saúde, de política, de vários segmentos, e com isso ele consegue furar a bolha e agregar atenção. O grande segredo hoje do mundo digital é atenção, e ele conseguiu puxar a atenção para ele. É uma das estratégias também do candidato Renan Santos (Missão). Os dois têm estratégias muito parecidas, mas um tem um discurso um pouco mais radical e o outro tem mais habilidade para o debate centrado.

E quanto aos veículos mais tradicionais, como rádio e televisão? Qual a influência deles nas campanhas?

Acho que a gente não pode subestimar o poder da rádio e da TV hoje, principalmente no Nordeste, mas no Brasil todo. Em Santa Catarina, tem regiões em que é muito forte o rádio e a TV, então os marqueteiros têm que fazer estratégia para atender a todos. A gente não pode focar apenas em uma linha, tem que abrir. O digital tem seu peso, a TV, o rádio, e quando se junta tudo tem um resultado inclusive em pesquisa que vai ter sucesso.

Mas tudo isso não basta se não tiver um fato impactante...

De fato, o que é necessário em uma campanha eleitoral é um discurso, uma linha de comunicação, um apelo emocional. O discurso que estou vendo muito pouco é o do amanhã, o que o Brasil vai ser daqui a quatro anos, o que vai ser do nosso estado daqui a oito anos. Acho que o dever de casa da democracia brasileira é não pensar no hoje. Nós pensamos muito no hoje, então vamos pensar mais no amanhã. Acho que a gente vai ter uma clareza no voto e a equipe vai pensar nisso, mostrar o que vai ser lá na frente, para evitar essas surpresas.

E quanto à comoção? Vimos episódios como a facada em Jair Bolsonaro, ou mortes como a de Eduardo Campos influenciarem nas eleições.

A comoção está muito correlacionada à vida da pessoa. Eduardo era um cara muito carismático, conseguiu passar para o Brasil que ele não representava apenas Pernambuco, mas o Nordeste, então todo nordestino tinha a figura de Eduardo como uma pessoa de todos nós. Ele faleceu em um momento em que o Brasil estava acreditando naquela campanha. Então foi a resposta. Ele morreu, mas o eleitor vai com o candidato dele, isso foi muito forte. Aconteceu também com o esposo da governadora Raquel Lyra (PSD), em um momento muito forte na campanha. O brasileiro tem o respeito pelo luto, tem carinho pela pessoa, então acho que esse ponto é bem estratégico. Não falo que isso seria bom de explorar na campanha eleitoral, porque é um luto, uma tristeza, mas a pessoa que está do outro lado automaticamente vai entender a mensagem. Evidentemente, também pode ser uma faca de dois gumes, com certeza.

Como uma campanha diferenciar o que é real e o que é tendência?

A gente vive literalmente dentro de bolhas. Cada um tem sua própria internet, e os algoritmos das plataformas nos conhecem mais do que nós mesmos. Eles têm um sistema de recombinação que fica enviando tudo o que gostamos. Isso vai para o lado da política também, ele joga recomendações para o público. As campanhas têm que estar extremamente atentas para não estarem dentro de bolhas e achando que está tudo bem. Um dever de casa constante é ver como está o mundo real. Hoje o desafio é saber interpretar os dados. Milhões de dados são produzidos a cada minuto, é bom parar e analisar antes de tomar uma decisão.

Como esse conteúdo se direciona e se reverta para o voto?

A gente recebe uma enxurrada de memes, cards, cortes, vídeos, todos os dias. Tudo isso vira conteúdo rápido no digital. Querendo ou não, isso vai massificando o sentimento que vai ter uma interferência na pesquisa e no voto. Temos que entender que no dia da eleição, quando a pessoa sai de casa, ela já sai com o candidato dela. Sendo que não foi porque ela assistiu ao guia eleitoral que ela decidiu, mas pela constância do movimento digital que ela acompanha todos os dias nas plataformas. Então é construído esse movimento dentro do digital.

Mas mesmo assim, muita gente ainda chega nas urnas sem saber seu candidato, e às vezes decide na hora, por um papel no chão da rua...

Hoje com o digital, a pessoa é minada diariamente com diversos conteúdos. Vamos considerar que a pessoa sai de casa já com a certeza de pelo menos o voto para presidente e governador. Os votos de senador e de deputado já são mais difíceis, a gente vê nas últimas campanhas que têm dificuldade. Mas para presidente já é bem mais direcionado. As pessoas querem se direcionar com o gestor do país e do estado, pois acreditam que esses são figuras importantes. Já deputados e senadores não têm tanta representatividade no dia a dia, o que é um equívoco.

O Brasil ficou mais próximo de quebrar a polarização entre lulistas e bolsonaristas?

Acredito muito que a gente está indo para o despertar da terceira via. Cury é a grande surpresa, furou a bolha e chegou em várias pessoas. Agora a decisão está nas pessoas. Ele vai aparecer mais ainda e vai despertar o interesse de muita gente, acredito que ele vai crescer ainda mais.

Veja também