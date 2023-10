A- A+

STF "Não vejo com simpatia mandato para STF", diz Barroso sobre debates no Congresso Ministro afirmou não haver motivos para mudanças na estrutura da Corte; ele ressaltou a capacidade de dialogar e o espírito de boa fé entre os poderes

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quarta-feira não ver com “simpatia” as discussões sobre a aprovação para um mandato fixo para ministros da Corte. O magistrado ressaltou ser legítimo o debate travado no Congresso Nacional em relação à Corte, mas avaliou não haver razão para mexer nem na estrutura tampouco no funcionamento do tribunal.

— Honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo — afirmou Barroso, antes do início da sessão desta quarta.

Em relação à discussão sobre mandatos, Barroso afirmou que há “vantagens e desvantagens” tanto no modelo atual quanto no que é sugerido, mas ressaltou que foi feita uma escolha no momento da Constituição.

— A questão dos mandatos, essa discussão houve de maneira relevante na Constituinte que produziu a Constituição de 1988 — afirmou. — Os dois (modelos) têm vantagens e desvantagens, para falar a verdade. Porém, como a Constituição escolheu um determinado modelo, pior do que não ter um modelo ideal, é ter um modelo que não se consolida nunca. Por essa razão, não vejo com simpatia, embora vejo com todo respeito, a vontade de discutir esse tema.

O presidente do STF também afirmou ver com “muita ressalva” a proposta que daria poder ao Congresso para reverter decisões da Corte e fez um paralelo com a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas.

— Essa eu vejo com muita ressalva. Até porque nós já tivemos um precedente na História brasileira, que foi a Constituição de 37, da ditadura Vargas. Não parece um bom precedente.

Barroso minimizou discordâncias com o Congresso e afirmou ter a “melhor relação possível” com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

— Eu tenho a melhor relação possível com o Congresso Nacional. Tenho a melhor relação possível com o presidente do Senado, que é uma figura fidalga, democrática, um advogado de sucesso, servindo ao país. Não temos nenhum tipo de problema. Da mesma forma, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Temos o melhor diálogo possível.

Veja também

brasil Comitiva do governo visita Manaus e anuncia medidas contra seca extrema