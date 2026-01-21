A- A+

Política "Não vejo necessidade de confronto entre Raquel e João", aponta publicitário Edson Barbosa Essa é a visão do publicitário e marqueteiro Edson Barbosa, o Edinho, que já atuou com os pais de ambos os políticos, os ex-governadores João Lyra Neto e Eduardo Campos, respectivamente

A iminente disputa eleitoral entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), deveria ser evitada. Essa é a visão do publicitário e marqueteiro Edson Barbosa, o Edinho, que já atuou com os pais de ambos os políticos, os ex-governadores João Lyra Neto e Eduardo Campos, respectivamente. Para ele, os dois gestores devem se unir na defesa da reeleição do presidente Lula (PT).

“Eu tive em Pernambuco muitos mestres, como Miguel Arraes, Eduardo Campos, Fernando Lyra e Romeu Batista. Se os quatro estivessem vivos hoje, João e Raquel estariam unidos em apoio ao presidente Lula (PT), e ofereceriam ao Brasil e ao mundo a maior vitória na reeleição dele. Cuidariam do estado e do Brasil juntos. Mesmo ambos sendo candidatos a governador, fazendo o debate político, mas em defesa de Pernambuco. Eles sempre juntaram. Eu não vejo nenhuma necessidade de um confronto entre Raquel e João”, disparou Barbosa, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

Ainda assim, o publicitário acredita que o confronto pode proporcionar “um bom debate político, com inteligência”, desde que o apoio de ambos ao presidente Lula não esteja em discussão. “Lula é a vitória de Pernambuco diante do Brasil e diante do mundo. Pode ser a maior vitória político-eleitoral brasileira diante do mundo. E depois da vitória de Lula, com Raquel e João fazendo o que têm feito, dentro das suas responsabilidades, projetando Pernambuco econômica, política e socialmente de uma maneira extraordinária”, completou.

A reeleição de Lula para um eventual quarto mandato é vista como “cristalina” por Edinho. O profissional avalia que os nomes do campo oposicionista não terão êxito, pois não há “robustez” na sociedade para beneficiar nomes como os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Júnior (PSD-PR) e Eduardo Leite (PSD-RS).

“De um para um, não tem ninguém competitivo para encarar uma eleição contra Lula. E digo mais, não tem nenhum competitivo para encarar uma eleição contra Lula nem contra o Alckmin, que é o vice do Lula. O Lula é candidatíssimo à reeleição, seu campo de força está robusto e tende a crescer mais. Qual é o campo de força que vai dar sustentação a esse esfacelamento dos candidatos de direita?”, questionou Edinho.

“Imagina o tamanho da briga dentro do União Brasil. Olha como fritaram o Ronaldo Caiado, pelos interesses do centrão. Olha a dificuldade do Eduardo de sair candidato a presidente. E o Tarcísio vai correr o risco de enfrentar e encarar um território minado desse, tendo uma possibilidade muito mais consistente de se reeleger governador de São Paulo e preparar-se com mais qualidade para disputar em 2030? Não creio. Então vai acabar rodando para enfrentar o Lula uma candidatura para cumprir tabela. É como eu vejo a preços de hoje. O que vai acontecer de real nós sabemos; não somos futurólogos”, reforçou o marqueteiro.

Para Edinho, o cenário atual é completamente diferente de 2018, quando Jair Bolsonaro (PL) chegou à Presidência da República. Mas reforçou que o lado petista ainda precisa de avanços na área da comunicação digital, um dos pontos responsáveis pela campanha do ex-presidente, que hoje está preso e inelegível, tendo lançado seu filho, Flávio Bolsonaro (PL), como candidato contra Lula.

“Nós ainda precisamos avançar muito, e temos avançado, na consciência da sociedade democrática a respeito do mundo digital, da necessidade de tratar as coisas no mundo virtual. Acho que o cenário de hoje não é o cenário de 2022, como o de 2022 não foi o cenário de 2018. Em 2018 foi um susto, uma coisa que derrubou não apenas o PT e o Lula. Os setores democráticos, mesmo os conservadores de direita, não contavam que fosse Bolsonaro, e deu Bolsonaro sobretudo por dominar de uma maneira, como os demais não se perceberam, o mundo digital, o mundo da tecnologia. Eu penso que a coisa hoje é outra, há muito mais equilíbrio no enfrentamento”, concluiu.

