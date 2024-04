A- A+

BRASIL "Não vou me calar diante do machismo", diz ex do filho de Lula após comentários pejorativos Natália Schincariol denunciou Luís Cláudio Lula da Silva por violência verbal, psicológica e moral; ele nega as acusações

A médica Natália Schincariol, ex-mulher de Luís Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma publicação no Instagram afirmando que vem sofrendo machismo nas redes sociais. Ela acusa o ex-companheiro de violência “verbal, psicológica e moral”. Luís Cláudio nega as acusações.

No post, ela afirma que, embora seja “empresária, dona do próprio instituto de saúde mental”, com apresentações em congressos e artigos publicados, “nada disso tem valor quando você é uma mulher. Te invalidam, te humilham, te silenciam”, afirma.

“Ex-bbb, paga de intelectual, vulgar, cabelos longos, boca grande, seios grandes…”, destaca ela no texto, fazendo referência aos comentários em suas publicações. "Não vou me calar diante do machismo. O machismo é violento. O machismo mata", disse ainda.

Natália afirma que o presidente da República não "tem nada a ver" com as acusações contra o filho dele. A médica diz ter sido vítima de violência "verbal, psicológica e moral" por parte do ex-companheiro, que nega as afirmações.

Segundo ela, os dois viviam em união estável há dois anos. Luis Claudio teria ameaçado a ex-mulher após intimidação. "Meu pai vai me proteger e vai sair perdendo, eu vou acabar com sua alma", teria dito o filho de Lula à ex. "Vou falar para todos que você é uma insana, ninguém irá acreditar em você."

Em nota, a defesa de Luis Claudio nega as acusações e diz que "as mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais".

Natália foi afastada do trabalho por 14 dias com “sintomas depressivos” associados a “conflitos conjugais”, de acordo com laudo psiquiátrico, revelou o Estadão.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que Luís Cláudio mantenha distância da ex-mulher. As medidas protetivas foram concedidas após pedido da médica Natália Schincariol.

O casal manteve um relacionamento por dois anos e meio — eles moraram juntos em boa parte deste período. Natália relatou à polícia que já chegou a ser agredida fisicamente com uma cotovelada na barriga durante uma briga, no final de janeiro. Ela disse que é vítima de violência “verbal, psicológica e moral” que “têm se intensificado ao longo do tempo”.

