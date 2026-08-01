A- A+

Eleições 2026 Nas convenções partidárias, possíveis surpresas e algumas definições Candidaturas de João Campos, Raquel Lyra e Ivan Moraes ao governo serão oficializadas no fim de semana

O primeiro fim de semana de agosto - o último antes do prazo final das convenções partidárias - será de movimentações decisivas para as candidaturas majoritárias em Pernambuco.

A maratona de eventos começa neste sábado com a convenção do ex-prefeito João Campos (PSB) e segue no domingo com a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-vereador Ivan Moraes (Psol).

O peso de cada ato reflete o cenário de polarização acirrada no estado.A última pesquisa Folha/IPESPE aponta Raquel Lyra com 46% da intenção de voto e João Campos, 44%. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

Ao longo da semana, João Campos começou a entregar novidades prometidas domingo passado. Atraiu a Federação PRD-Solidariedade, retirando apoio à governadora, e investiu pesado contra o PSDB e o Cidadania.

As legendas ignoraram a articulação para destituir Fred Loyo do comando tucano e da federação e João Baltar Freire, do Cidadania. Classificaram a investida como golpe, mantiveram a convenção e selaram a aliança com Raquel Lyra. Agora é aguardar para ver se a Frente Popular prepara outras surpresas.

No domingo, a expectativa gira sobre as definições da governadora para o Senado, dividida entre confirmar Miguel Coelho (União Brasil) e Túlio Gadêlha (PSD) ou ceder ao peso do tempo de TV e abraçar Eduardo da Fonte (PP).

A permanência de Priscila Krause (PSD)na vice é dada como certa. Enquanto Raquel ajusta o palanque, João Campos chega com a chapa formalizada. A partir de agora todos se preparam para oficializar o que já vêm fazendo: ganhar as ruas e pedir votos.

Indiferente à intervenção

Um comunicado apontou o ex-secretário da Casa Civil do Estado Nilton Mota - ligado a João Campos - para presidir a Federação PSDB-Cidadania no lugar de Fred Loyo. “Fomos surpreendidos por documento esquisito, não confirmado pelo presidente nacional, Aécio Neves. Seguimos normalmente”, explicou Loyo.

Agora é briga

Presidente da Cepe, João Baltar Freire iria licenciar-se do Cidadania para coordenar campanha. Após a intervenção que torna o prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques (Republicanos), presidente do partido, decidiu ficar: “Foi golpe e agora é briga”, afirma Baltar.

Ponto de equilíbrio

Nunca um 2º suplente ganhou tanta pompa. O defensor dos direitos humanos Manoel Moraes será um dos nomes do senador Humberto Costa. Indicado pela senadora Teresa Leitão, equilibra as forças ao lado do 1º suplente Luciano Bivar, nome mais à direita.

Outras convenções

Hoje ainda é dia da convenção da Federação Solidariedade-PRD, partido que voltou a ser comando pelo prefeito de São Caetano, Josafá Almeida. OUnião Brasil, de Miguel Coelho, e o Progressistas, de Eduardo da Fonte, também realizam seus atos políticos.

Veja também