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eleições 2026

Nas duas primeiras horas de votação, 467 urnas foram substituídas

Número corresponde a 0,09% das 499.248 urnas empregadas

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número corresponde a 0,09% das 499.248 urnas empregadas na votação deste anonúmero corresponde a 0,09% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano - Foto: Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

Nas primeiras duas horas de votação, de 8h às 10h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou em boletim que 467 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o país neste domingo (25) de segundo turno das eleições. 

O número corresponde a 0,09% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. 

A Justiça Eleitoral deixou reservados mais 48.815 equipamentos para substituição, se necessário. 

O TSE não informou os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.

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No primeiro turno, em 4 de outubro, foram substituídas 1.904 urnas. 

Mesmo que a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê, como último recurso, a adoção de votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, não foi necessário. 

Neste domingo (25), mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente no segundo turno.  

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