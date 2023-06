A- A+

CRISTIANO ZANIN Nas mãos de Alcolumbre, Moro e Flávio Bolsonaro: a sabatina de Zanin na CCJ após indicação de Lula Presidente do Senado Rodrigo Pacheco afirmou nesta quinta-feira que Lula irá formalizar escolha pelo advogado

O presidente Lula (PT) deve indicar nesta quinta-feira o advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista à Globonews, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco confirmou que a formalização ocorrerá hoje.

Para ser nomeado ministro, Zanin agora passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. Nesta rodada, o advogado ficará de frente com o presidente do colegiado Davi Alcolumbre (União-AP) e adversários de Lula de longa data, como Sergio Moro (União-PR) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ao ser questionado pelo Metrópoles sobre a indicação de Zanin, no entanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, apesar de não crer na imparcialidade, a nomeação de um advogado seria positiva por, normalmente, esses profissionais terem "sensibilidade na hora de formar um juízo de valor".

A CCJ tem 27 titulares e é presidida por Alcolumbre. Eduardo Braga (MDB-AM) é cotado para a relatoria da indicação. Braga chegou a ser cotado para relatar a CPI do dia 8 de janeiro, mas, às vésperas, desistiu de participar do colegiado. Em seu segundo mandato consecutivo, chegou a participar de outras sabatinas, como a do ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro.

Uma parte expressiva das cadeiras é ocupada pela oposição ao governo. Além de Moro e Flávio, Marcos do Val (Podemos-ES), Magno Malta (PL-ES), Eduardo Girão (NOVO-CE) e Ciro Nogueira (PP-PI) são outros nomes que integram a comissão e participarão da sabatina de Zanin.

Entre os aliados de Lula, Fabiano Contarato (PT-ES) e Eliziane Gama (PSD-MA) podem fazer a diferença. Após o parecer da CCJ, o nome de Zanin será julgado pelo plenário da Casa e precisa ser aprovado com maior absoluta, ou seja, ao menos 42 votos.

Historicamente, o Senado aprova as indicações dos presidentes, mas em algumas ocasiões houveram demoras. André Mendonça, por exemplo, aguardou 141 dias para ser aprovado pelo Senado. O mesmo cenário ocorreu em 2015 quando Dilma Rousseff (PT) indicou o ministro Edson Fachin e a sabatina foi adiada duas vezes.

O acordo com o Planalto, desta vez, é que Zanin seja sabatinado já na próxima semana para que seja nomeado à Corte sem delongas.

Quem é Zanin

Formado pela PUC-SP, o advogado foi o autor, em 2021, do pedido de habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF) que resultou na anulação das condenações de Lula, após a Corte ter reconhecido a incompetência e parcialidade do então juiz Sergio Moro. A anulação das sentenças restaurou os direitos políticos de Lula — que ficou preso por 580 dias —, o que possibilitou a candidatura nas eleições de 2022, em que foi eleito presidente da República pela terceira vez.

Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, Zanin e sua esposa, Valeska Teixeira Zanin Martins, atuam na defesa de Lula desde 2013 e respondem pelo presidente em basicamente todos os processos criminais contra ele. Após a operação Lava-Jato, o advogado fez a representação jurídica da campanha eleitoral do petista no ano passado e participou da transição do governo, quando ficou responsável pela área de "cooperação jurídica internacional".

Por ser advogado de Lula, Cristiano Zanin e a família foram algumas vezes hostilizados em lugares públicos. A última vez foi em 11 de janeiro, três dias após os atos golpistas em Brasília, ele foi ameaçado por um homem em um banheiro no Aeroporto de Brasília. O agressor gravou toda a cena, colocou nas redes sociais e, posteriormente, foi indiciado pela Polícia Civil do DF por três crimes.

Os titulares da CCJ que estarão na sabatina:

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) – presidente

Sergio Moro (União Brasil-PR)

Marcio Bittar (União Brasil-AC)

Eduardo Braga (MDB-AM)

Renan Calheiros (MDB-AL)

Jader Barbalho (MDB-PA)

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Weverton (PDT-MA)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Omar Aziz (PSD-AM)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Otto Alencar (PSD-BA)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Augusta Brito (PT-CE)

Ana Paula Lobato (PSB-MA)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Magno Malta (PL-ES)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Esperidião Amin (PP-SC)

Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

