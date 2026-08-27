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Denúncia Natalia Boulos denuncia Arthur do Val ao MP após fala sobre avó ucraniana Na ocasião, Natália e Arthur do Val debatiam misoginia quando a candidata relembrou falas do ex-deputado estadual sobre mulheres ucranianas

A candidata a deputada federal Natália Boulos (PSOL) foi ao Ministério Público Eleitoral contra o ex-deputado estadual Arthur do Val, o "Mamãe Falei". O motivo foi uma fala durante debate promovido pelo podcast Inteligência Ltda. na noite desta quarta-feira (26).

Na ocasião, Natália e Arthur do Val debatiam misoginia quando a candidata relembrou falas do ex-deputado estadual sobre mulheres ucranianas.

"Você foi para a Ucrânia chamar mulheres ucranianas em situação de guerra que eram pobres e por isso eram fáceis. Você não tem moral e vou te dizer mais um motivo: eu sou neta de ucraniana refugiada de guerra", afirmou Natália Boulos.

Arthur do Val respondeu ao comentário rindo e disse: "Então apresenta para nós".

A reportagem busca contato com ex-deputado estadual. O espaço está aberto.

Enquanto era parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2022 Arthur do Val fez uma viagem à Ucrânia e compartilhou áudios onde comentava sobre a aparência de refugiadas de guerra e dizia "elas são fáceis porque são pobres".

A fala de Arthur do Val desta quarta-feira foi uma referência à polêmica que terminou na própria cassação e inelegibilidade por quebra de decoro.

Na notícia de fato, os advogados Francisco Octavio de Almeida Prado Filho, Gabriela Vilela Buzzo e Danilo Trindade de Morais, afirmam que a fala de Arthur do Val configura violência política de gênero. Para eles, o ex-deputado atribuiu "a mesma lógica de disponibilidade sexual que havia atribuído às refugiadas em 2022".

"A conduta é apta a - e teve por objetivo - desqualificar a candidata perante o eleitorado e obstruir o debate político que ela conduzia, dificultando a sua campanha eleitoral", afirma a peça endereçada ao Procurador Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.

A notícia de fato diz, ainda, que conduta de Arthur do Val não se limitou ao momento do debate. Antes do fim da transmissão ao vivo, o trecho foi recortado e publicado em perfis do ex-deputado nas redes sociais.

Para os advogados de Natália Boulos, isso demonstra que a fala não foi um deslize pontual, mas um conteúdo assumido e explorado deliberadamente como peça de campanha, com o objetivo de alcançar o maior número possível de eleitores.

Os advogados pedem ao Ministério Público Eleitoral a instauração de procedimento investigatório para apurar o caso.

Entre as medidas solicitadas estão a requisição, à produtora do podcast, da íntegra do episódio onde ocorreu o caso; a requisição aos provedores de aplicação da preservação e do fornecimento dos registros relativos às publicações feitas nos perfis de Arthur do Val, incluindo dados de alcance e eventual impulsionamento; e a tomada de depoimentos de Boulos e do próprio Arthur do Val.

Os advogados requerem também a adoção de providências para a remoção do conteúdo das plataformas digitais e, ao final da apuração, o oferecimento de denúncia contra o ex-deputado, com a adoção das medidas judiciais cabíveis à sua responsabilização.

A avó mencionada por Natália Boulos durante o debate já é falecida. Os advogados argumentam que, embora a fala de Arthur do Val tenha feito referência à avó, o verdadeiro alvo do ataque era a própria candidata.

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