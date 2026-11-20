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DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA Negros são quase metade dos candidatos, mas apenas 29% foram eleitos em 2026 Desde 2020, decisões do STF e do TSE determinaram que os recursos públicos de campanha e o tempo de propaganda eleitoral fossem distribuídos proporcionalmente entre candidaturas negras e não negras

Apesar de representarem quase metade dos candidatos nas eleições de 2026, pessoas negras conquistaram menos de um terço das vagas em disputa no país.

Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que 489 candidatos autodeclarados pretos ou pardos foram eleitos neste ano, o equivalente a 29,6% das 1.654 vagas disputadas para os cargos dos Poderes Legislativo e Executivo.

O percentual é inferior ao registrado nas eleições gerais de 2022, quando 523 pessoas negras foram eleitas, o equivalente a 32,1% das vagas.

A diferença fica mais evidente quando os resultados são comparados à composição da sociedade brasileira. Segundo o Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pessoas pretas e pardas representam 55,5% da população do país. Nas eleições deste ano, elas corresponderam a 49,6% das 20.560 candidaturas consideradas pelo TSE.

Na Câmara dos Deputados, das 513 cadeiras da Casa, 135 foram conquistadas por pessoas negras, o equivalente a 26,3%. Entre os candidatos ao Legislativo federal, porém, pretos e pardos representaram 46,8% dos concorrentes. O percentual de eleitos permaneceu no mesmo patamar de 2022.

Quando o recorte é de gênero, a desigualdade é ainda mais acentuada. Das 135 pessoas negras eleitas para a Câmara, apenas 34 são mulheres, o equivalente a 25,2% da bancada negra e a 6,6% de todas as cadeiras da Casa. Entre as 3.651 candidaturas negras ao Legislativo federal, as mulheres representavam 38,9%.

Piso de 30%

Desde 2020, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE determinaram que os recursos públicos de campanha e o tempo de propaganda eleitoral fossem distribuídos proporcionalmente entre candidaturas negras e não negras. Em 2024, a Emenda Constitucional 133 estabeleceu um piso de 30% dos recursos dos fundos Eleitoral e Partidário para candidaturas de pessoas pretas e pardas.

O percentual mínimo, entretanto, passou a ser alvo de questionamentos. Em análise publicada em setembro, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), em parceria com o coletivo CommonData, chamou atenção para o risco de que a reserva fixa represente uma limitação dos recursos destinados às candidaturas negras.

Embora o quadro geral seja de sub-representação, no Senado Federal, por exemplo, a proporção de pessoas pardas eleitas alcançou o maior percentual desde 2014, primeiro ano da série histórica com informações sobre autodeclaração racial. Das 54 vagas em disputa, 16 foram conquistadas por candidatos autodeclarados pardos, o equivalente a 29,6%. Nenhum dos eleitos se declarou preto.

Em 2018, quando também houve renovação de dois terços da Casa, haviam sido eleitas 14 pessoas pretas ou pardas. Em 2022, quando apenas um terço das cadeiras estava em disputa, o percentual foi de 22,2%.

O resultado, apesar de representar um avanço na comparação histórica, ainda fica abaixo da participação de pretos e pardos entre os concorrentes ao cargo, que chegou a 36,3% dos 319 candidatos ao Senado.

Nas assembleias, por outro lado, houve redução. Foram eleitos 323 deputados estaduais pretos ou pardos (31,2% das 1.035 vagas). Em 2022, o grupo havia conquistado 362 cadeiras, aproximadamente 35% do total.

A participação também diminuiu nas disputas pelos governos estaduais. Dos 27 governadores eleitos em 2026, seis se autodeclararam pardos, o equivalente a 22,2%. No pleito anterior, haviam sido nove, ou 33,3%.

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