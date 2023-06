A- A+

Rio Grande do Sul Neonazista suspeito de ameaçar filha de deputado petista do RS é alvo de operação policial De acordo com a delegada Tatiana Bastos, da Delegacia de Combate à Intolerância, o investigado usava um perfil fake para fazer ameaças nas redes sociais

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu, nesta quinta-feira, um mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de integrar grupos neonazista e de fazer ameças de morte a filha do deputado estadual Leonel Radde (PT-RS). A ação aconteceu dentro do âmbito da Operação Accelarare, que combate grupos do tipo.

De acordo com a delegada Tatiana Bastos, da Delegacia de Combate à Intolerância, o investigado usava um perfil fake para fazer ameaças nas redes sociais, além de "difundir discurso de ódio de caráter neonazista e antissemítico".

A Polícia Civil chegou ao suspeito após rastrear uma ameaça feita a um professor judeu em março deste ano. A investigação quer agora confirmar que partiu desse mesmo homem as ameaças feitas à filha do deputado.

— O suspeito tem 34 anos, trabalha como designer gráfico e se diz músico amador. Ele mesmo diz que já foi nazista e sabemos que a ideologia nazista não é algo da qual se desprenda tão facilmente. Ele reconhece que partiu dele a ameaça ao professor — explica a delegada.

Em março deste ano, a filha do deputado Nicole Radde, de 21 anos, relatou ter recebido uma mensagem enviada por um número anônimo no WhatsApp. O texto fazia referência a um pedido do deputado para que um show de uma banda acusada de ser neonazista fosse cancelado.

"Enquanto seu papai não parar de atacar, não iremos parar também (...) Isso é uma ameaça real. Depois que ele encontrar a filhinha dele estuprada jogada numa vala, será tarde demais", diz o texto.

Pelas redes sociais, o deputado petista, que também é policial, agradeceu a corporação: "Parabenizo o trabalho de excelência da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância da Polícia Civil que tem feito um combate incansável aos grupos neonazistas do RS! Minha filha e minha família com certeza se sentem mais seguras a partir de hoje", escreveu Radde no Instagram.

— Apreendemos equipamentos eletrônicos, computador, celular. O próprio email dele é uma saudação nazista, o que nos auxiliou na sua identificação.Vamos também buscar conexões com outros grupos — concluiu a delegada.

