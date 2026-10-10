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Política Neta de Lula no podcast "Direto de Brasília" da próxima terça-feira (13) A comunicadora Bia Lula vai falar sobre os rumos da campanha presidencial, a comunicação política nas redes sociais, os desafios enfrentados pela esquerda e a possibilidade de ingressar na política eleitoral

A comunicadora Bia Lula, neta mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é a convidada do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", da próxima terça-feira. Em meio à disputa do segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), Bia vai falar sobre os rumos da campanha presidencial, a comunicação política nas redes sociais, os desafios enfrentados pela esquerda e a possibilidade de ingressar na política eleitoral.

A neta de Lula ganhou projeção nas redes sociais com vídeos sobre política e críticas ao bolsonarismo. Formada em Comunicação Social e Gestão Pública, ela é filha da jornalista Lurian Cordeiro, primogênita de Lula. A comunicadora tem defendido uma linguagem mais direta para aproximar a esquerda de públicos que não costumam acompanhar o debate político e ampliar o alcance das mensagens para além dos eleitores já identificados com o PT.

Após o primeiro turno, Bia criticou a estratégia de comunicação da campanha do avô e questionou a atuação do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. “Pareceu uma novela sendo contada, com pouco enfrentamento”, afirmou. Ela também defendeu uma participação maior do vice-presidente Geraldo Alckmin na campanha e destacou a necessidade de dialogar com os jovens, os empreendedores e os eleitores que não compareceram às urnas.

A neta de Lula criticou ainda o apoio de partidos do Centrão a Flávio Bolsonaro e disse acreditar numa virada do avô no segundo turno. Também saiu em defesa da primeira-dama Janja e admitiu a possibilidade de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir de 2030, embora ainda não tenha concorrido a um cargo eletivo.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e mais 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem a Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádios, da Paraíba; a Rede ANC, no Ceará; a revista Mais Nordeste, em Fortaleza; e a TV LW, em Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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