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Política

Netanyahu chama governantes do Irã de 'selvagens' e nega acordo diplomático

Premiê israelense relatou posição a Donald Trump e acusou Teerã de tentar matar seu filho

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Benjamin Netanyahu descarta saída diplomática e faz duras críticas aos governantes do Irã.Benjamin Netanyahu descarta saída diplomática e faz duras críticas aos governantes do Irã. - Foto: Ronen Zvulun/POOL/AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou não acreditar na possibilidade de uma solução diplomática para encerrar a guerra contra o Irã. Durante evento realizado na noite de terça-feira (25), o líder israelense classificou os governantes de Teerã como "selvagens" e declarou ter repassado esse posicionamento diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Declaração a Trump e pressão econômica Ao discursar sobre o cenário geopolítico do Oriente Médio, Netanyahu elogiou a estratégia de pressão econômica adotada pela gestão norte-americana contra o regime iraniano. No entanto, o premiê manteve o tom de ceticismo quanto a futuros diálogos de paz.

"Duvido que seja possível chegar a um acordo com aquele grupo lá, com aqueles selvagens. Eu digo a vocês: um acordo não pode ser alcançado", declarou o primeiro-ministro.

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Acusação de tentativa de assassinato O posicionamento de Netanyahu ocorre um dia após o chefe do Executivo israelense acusar publicamente o governo do Irã de ter tentado assassinar um de seus filhos. A declaração foi dada durante entrevista por telefone concedida ao canal israelense Channel 14, sem detalhar o local, a data ou a identidade do alvo.

“Aconteceu algo inacreditável: o Irã mirou em um dos meus filhos. O Irã tentou matar um dos meus filhos”, afirmou o premiê, que é pai de dois homens e uma mulher.

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