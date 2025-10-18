A- A+

Israel Netanyahu tentará novo mandato de primeiro-ministro nas próximas eleições Primeiro-ministro ostenta o recorde de maior tempo à frente do governo no país

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou na noite deste sábado (18) que concorrerá a um novo mandato nas próximas eleições.

Em uma entrevista à emissora de televisão israelense Canal 14, Netanyahu respondeu afirmativamente ao ser perguntado se previa "disputar o cargo de primeiro-ministro nas próximas eleições".

Líder do Likud, o grande partido da direita israelense, Netanyahu ostenta o recorde de maior tempo à frente do governo no país, com mais de 18 anos no total, com algumas interrupções, desde 1996.

O bloco de direita liderado por Netanyahu venceu as últimas eleições legislativas em 2022.

Seu partido obteve 32 cadeiras no Knesset, o parlamento israelense. Seus aliados à época conseguiram 18 legisladores para os ultraortodoxos e 14 para a aliança "Sionismo Religioso", um recorde para a extrema direita.

O atual mandato de Netanyahu ficou marcado por manifestações gigantescas contra um projeto de reforma judicial.

Desde o início da guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023, as famílias dos reféns criticaram sua gestão para conseguir o retorno dos sequestrados.

Veja também