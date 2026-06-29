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Brasília Neto do ex-presidente João Goulart no podcast da próxima terça O advogado Christopher Goulart vai falar sobre o seu livro "E manchado de sangue terás que crescer: uma vida de lutas". Obra retrata a história da família no exílio

No podcast da próxima terça-feira, o advogado Christopher Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, fala com exclusividade sobre o seu livro "E manchado de sangue terás que crescer: uma vida de lutas", obra que resgata a saga da família no exílio e a trajetória pessoal ligada à história do Brasil, ganhando força a partir das investigações sobre a morte de seu avô, o ex-presidente João Goulart.

Ele vai lançar o livro em Brasília no próximo dia 2, no Sebo Café Amado Jorge, no Cruzeiro, ao lado do seu pai João Vicente Goulart, que na mesma ocasião também autografa "Sonhos de amor, luta e existência".

Na obra, Christopher Goulart reúne memórias pessoais e familiares, tendo como ponto de partida a trajetória do avô, deposto pelo golpe militar de 1964. O autor também aborda a investigação sobre as circunstâncias da morte de João Goulart no exílio e reflete sobre o impacto desse legado em sua própria história.

Christopher nasceu em Londres durante o exílio da família e foi o único neto que João Goulart conheceu em vida. Filho de João Vicente Goulart, o jornalista afirma que sua trajetória sempre esteve ligada à memória do ex-presidente e ao período de exílio vivido por sua família.

O podcast Direto de Brasília vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado, além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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