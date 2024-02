A- A+

NEVOU Nevou! Saiba como surgiu a tendência do cabelo descolorido que fez a cabeça até de João Campos A brincadeira, que começou no ano passado, tomou uma proporção nacional

Depois de muito suspense, João Campos (PSB) entrou na brincadeira e descoloriu seu cabelo para o Carnaval de 2024. Com inúmeros pedidos, marcas oferecendo patrocínio com produtos e música, o prefeito da cidade do Recife apareceu com o cabelo platinado, lançando o famoso “nevou”.

A brincadeira, que começou no ano passado, tomando uma proporção nacional, foi levada a sério pelo político neste Carnaval, que com ajuda do barbeiro Rosinaldo Bezerra Menezes, conhecido como Mágico Menezes, entrou na tendência de moda mais usada na época da Festa de Momo.

A estética do “nevou” é uma técnica usada para platinar o cabelo, deixando totalmente descolorido até ficar branco. A moda, que faz sucesso em todo o país, ganha força entre os jovens no período das festas de final de ano e no Carnaval.

No processo é usado pó descolorante e água oxigenada, podendo ser repetido algumas vezes até alcançar a tonalidade certa, a depender da cor do cabelo.

Pioneiro?

Em outros carnavais, o atual deputado estadual João Paulo, em 2008, quando ainda era prefeito da capital pernambucana, também apareceu com as madeixas brancas. Na ocasião, o político usou um spray em vez de optar pela descoloração.

Família do "nevou"

Na tarde dessa quinta-feira (8), o deputado federal Pedro Campos, apareceu de barba, cabelo e bigode descoloridos. Em vídeos publicados pelo cantor de brega funk Anderson Neiff, o irmão do prefeito diz que o pedido para que ele entrasse na brincadeira veio da sua esposa.

Tendência

A moda do “nevou” é uma vertente de outra técnica mais antiga, o “loiro pivete” nascido nos anos 2000.

O estilo que desde início foi marginalizado, por vir das periferias brasileiras, e bailes negros cariocas, aparece pela primeira vez sendo usado por integrantes do grupo Funk n’ Lata, em 1997, ano do clipe da música“Não é mole não”, em que o grupo está com os cabelos amarelados.

Desde então, a febre vai se espalhando e ganhou mais força ao chegar nos grupos de pagode.

Foi quando o atual participante do BBB 24 Rodriguinho - na época em que participava do grupo Os Travessos, após uma tentativa falha de tingir o cabelo de vermelho- fez um show com os cabelos amarelados que a moda estourou.

A partir daí, outros nomes foram entrando na onda; Chrigor do Exaltasamba e Belo, abusam da descoloração global até hoje.

Com o tempo, as técnicas foram sendo aprimoradas e cabelo, antes amarelado, foi ficando cada vez mais claro, chegando ao branco-neve.

Saindo das comunidades cariocas, o cabelo nevado conquistou todo o país; nomes como Neymar, Gabigol, Léo Santana e Caio Castro já assumiram da estética dos fios brancos.

Veja também

Espionagem a Lula Bolsonaro transfere para Heleno responsabilidade por espionagem a Lula em 2022