Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, cancelou a vinda a Brasília para participar da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo. Em seu lugar, virá Jorge Rodriguez, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, segundo informações de fontes do Itamaraty.

Uma portaria que proibia o ingresso do líder do regime venezuelano e de outras autoridades do país vizinho foi revogada e ele confirmou presença no evento, mas ele teria mudado de ideia e cancelado a viagem para participar da posse em Brasília neste domingo. Não há informações sobre a motivação desta desistência.

Até o momento o Itamaraty não confirmou oficialmente o cancelamento da vinda de Maduro e nem sua motivação.

