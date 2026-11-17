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Câmara dos deputados Nikolas ameaça deixar PL caso legenda apoie reeleição de Hugo Motta para presidência da Câmara Em entrevista à rádio 98 News, o parlamentar garantiu que o endosso ao parlamentar tornaria sua situação no partido 'insustentável'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que pode deixar o Partido Liberal caso a legenda apoie a reeleição de Hugo Motta para a presidência da Câmara. A declaração foi dada em entrevista à rádio 98 News.

— O PL decidir apoiar o Hugo Motta deixaria insustentável minha permanência no partido. Eu sei que eu não comando os votos dos demais, mas obviamente eu tenho o comando da minha permanência ou não no partido — disse o parlamentar

Quem também se manifestou contrário ao apoio a Motta foi o senador Flávio Bolsonaro, que dos Estados Unido, para onde fugiu após a derrota eleitoral, usou suas redes para rechaçar um eventual endosso à reeleição do parlamentar.

O posicionamento reforça o racha entre a ala bolsonarista da legenda e o grupo mais pragmático, liderado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defensor da composição com Motta.

A eleição para a presidência da Câmara promete ainda testar a influência do ex-presidenciável na bancada do partido, que será a maior da Casa, com 121 eleitos.

Em transmissão ao vivo em seu canal no YouTube na última quinta-feira, Flávio disse que os presidentes da Câmara e do Senado favoreceram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao pautarem projetos de interesse do Executivo.

Além disso, acusou Motta de não cumprir supostos compromissos com o bolsonarismo, como o de levar à frente propostas de benefícios aos condenados na trama golpista.

— Tenho defendido que temos que preservar nossos valores e não ceder — afirmou o senador. — Jamais iria na linha de apoiar a reeleição (de Motta) por tudo que ele não entregou durante seu mandato. Ele prometeu anistia, não entregou. Daí, veio com dosimetria, participou de toda a articulação, aliás, junto com o (ministro do Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

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