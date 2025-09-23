Nikolas assume relatoria de projeto que classifica PCC e CV como terroristas
Texto foi apresentado em março após pressão do governo dos Estados Unidos ao Brasil para que as facções sejam classificadas desta maneira
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) assumiu a relatoria do projeto de lei que enquadra as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), além de miliciais, como terroristas. Nas redes sociais, o parlamentar repercutiu a notícia com uma ironia: “vamos ver quem é a favor da bandidagem”, escreveu o bolsonarista, o que sinaliza que o parecer elaborado deve ser favorável à proposta.
De autoria do deputado Danilo Forte (União-CE), o projeto foi despachado em maio às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa. O texto foi apresentado em março após pressão do governo dos Estados Unidos ao Brasil para que as facções sejam denominadas como terroristas.
Técnicos do Ministério da Justiça, entretanto, negaram o pedido americano. Os membros do governo Lula alegaram que a legislação brasileira não previa esse tipo de enquadramento, uma vez que as duas facções não se envolvem com crimes de ódio ou religioso, ainda que lucrem com atividades ilegais.
Leia também
• Whindersson Nunes e Nikolas Ferreira aparecem juntos após discussão pelas redes sociais
• Nikolas Ferreira: PF prende estudante que ameaçou deputado de morte
• Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto
A proposta de Forte visa alterar a Lei Antiterrorismo “para ampliar as motivações do crime de terrorismo, especificar infraestruturas críticas e serviços de utilidade pública, estender a aplicação da lei a organizações criminosas e a milícias privadas que realizem atos de terrorismo, além de estabelecer majorante para ato de terror cometido por meio de recurso cibernético”.
O autor da proposta defende que a “atuação desses grupos possui dimensão mais acentuada que a mera prática de crimes comuns, configurando uma violação não apenas da ordem pública, mas também uma grave ameaça à segurança nacional”.
“Em outras palavras, a necessidade de estender a aplicação da Lei Antiterrorismo a organizações criminosas e a milícias privadas que praticam atos de terrorismo decorre da constatação de que esses grupos têm utilizado o terror como instrumento para atingir seus objetivos, seja para retaliar políticas públicas, ou para demonstrar domínio, controle social ou poder paralelo ao Estado em qualquer espaço territorial”, diz o texto.
Segundo Forte, “a pretendida alteração legislativa não apresenta risco de ser utilizada para perseguições políticas ou contra movimentos sociais”.
Críticas por PEC da Blindagem
O apoio de Nikolas à proposta que altera a Constituição para proteger parlamentares de ações nas esferas criminal e cível — apelidada de PEC da Blindagem pelos críticos a ela — gerou críticas da esquerda. O texto aprovado há uma semana dá ao Legislativo a prerrogativa de determinar se um congressista investigado será réu ou não.
O deputado petista Dimas Gadelha (RJ) recortou a declaração e questionou: "Blindagem ou bandidagem? O show de incoerência do Nikolas". A ex-deputada Manuela D´Ávila também usou o mesmo trecho para ironizar o parlamentar do PL. "Nikolas Ferreira sendo sincero e explicando a PEC da Blindagem, que autoriza parlamentares a cometerem crimes e serem julgados pelos seus", escreveu.
O parlamentar publicou uma fala durante a discussão do texto na Câmara, sem recortes, com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda em sua declaração, o deputado do PL disse que o texto não é o ideal, mas "o possível", e que "se eles (ministros do STF) querem tirar a nossa prerrogativa, que a gente tire a deles".
— Senhor presidente, PEC da Blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo de um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras — disse Ferreira.