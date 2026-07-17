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Partido Liberal Nikolas critica ausência de Bolsonaro e o compara a Messi: 'Tirar o melhor jogador desfalca o time' Parlamentar argumentou que o ex-presidente poderia concorrer à Presidência, sendo a escolha de 'milhões de brasileiros', ou reforçar a campanha de Flávio

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou, nesta quinta-feira (16), a prisão e as medidas cautelas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com ele, em uma analogia com o futebol, as restrições "tiraram o melhor jogador do time" e "desfalcam" a direita nas eleições deste ano. O parlamentar mineiro comparou a situação com uma eventual retirada dos jogadores Lionel Messi e Lamine Yamal, das seleções da Argentina e da Espanha, respectivamente, da final da Copa do Mundo.

"Será que tirar o melhor jogador do time não desfalca o time? O que aconteceria agora se o Messi fosse retirado (da Copa do Mundo)?", disse Nikolas, em entrevista ao portal Congresso em Foco. "E se fosse ao contrário, se a FIFA chegasse e falasse: "o Lamine Yamal (jogador da Espanha, adversária da Argentina) não vai jogar a final". Não desfalcaria?", completou.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele chegou a cumprir a pena em Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF), mas logo foi transferido para a prisão domiciliar devido a problemas de saúde.

O ex-presidente, além disso, cumpre uma série de medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica e não poder utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros. Na última semana, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, divulgou em seu perfil uma carta de cunho eleitoral escrita pelo pai. A ação fez o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibir o parlamentar de visitar o ex-presidente.

Sobre esse aspecto, na mesma entrevista, Nikolas também questionou a impossibilidade de escolher Bolsonaro como o candidato da direita para a disputa ao Palácio do Planalto:

"Não é só que o Bolsonaro está sendo prejudicado. São milhões de pessoas que foram prejudicadas de não poder escolher, por exemplo, o Jair Bolsonaro. Ou ele, agora, poder fazer campanha para o Flávio, indo nos estados, apoiando governadores, senadores, deputados" afirmou o deputado.

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