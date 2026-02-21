A- A+

BRASIL Nikolas diz que Eduardo Bolsonaro 'não está bem' e defende Michelle de críticas de 'amnésia' Deputado federal visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado (22)

Em resposta a Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro “não está bem”.



O parlamentar disse estar acostumado com ataques, e que ele e Michelle Bolsonaro “não tem amnésia”, como afirmou Eduardo.

O parlamentar visitou Jair Bolsonaro nesta manhã por cerca de duas horas na Papudinha, em Brasília.



O ex-presidente cumpre a pena no local desde o dia 15 de janeiro, após ser transferido à unidade pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe.





Em entrevista ao SBT News, Eduardo Bolsonaro cobrou maior engajamento pela campanha do irmão, Flávio Bolsonaro, à presidência, e disse ver uma “amnésia” de Nikolas e Michelle.

Ao deixar a Papudinha neste sábado, Nikolas defendeu a esposa do ex-presidente.

"Primeiro, que eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente", disse o deputado.

O parlamentar mineiro disse já estar acostumado com os ataques do filho de Bolsonaro.

"Bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela", afirmou Nikolas, que completou:



"Então, eu acho que o Eduardo não tá bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil pra salvar".

A visita de Nikolas foi autorizada por Alexandre de Moraes no último dia 30. Além dele, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) também ganhou permissão para visitar o ex-presidente neste sábado.

Desde que Bolsonaro foi transferido para Papudinha, a unidade prisional se consolidou como ponto de validação política do bolsonarismo, onde cenários estaduais são apresentados, alianças são debatidas e decisões estratégicas recebem a chancela do ex-presidente.

O circuito é discreto, mas estruturado. Advogados e os filhos mantêm interlocução permanente com dirigentes partidários e recebem as ordens de Bolsonaro.



A partir daí circulam avaliações sobre a montagem de palanques, alertas sobre movimentos autônomos de aliados e orientações para o pleito de outubro.

