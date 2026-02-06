A- A+

Eleições 2026 Nikolas diz que não teve encontro com Flávio para discutir as eleições Deputado foi considerado para candidatura em MG; vice-governador de Zema deverá disputar o Executivo e tem esperado aval do PL

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que ainda não se encontrou com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência, para receber uma diretriz sobre qual o papel deverá desempenhar nas eleições deste ano.

A declaração foi feita em entrevista ontem ao podcast "Ticaracaticast", após especulações de que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria intenção de lançá-lo para disputar o governo de Minas. No estado, o vice-governador Matheus Simões, por sua vez, tem esperado contar com o apoio do PL no pleito.

"Não encontrei com ele [Flávio], a gente não teve ainda uma reunião de diretriz para definir a maneira como vou colaborar no que for necessário. Quem vai assumir o controle? Tem alguém que vai fazer a estratégia da campanha? Bicho, não sei", disse. "O que tem que ser deixado muito claro é que eu não faço parte do planejamento do governo e da campanha dele".

Na ocasião, o parlamentar também comentou sobre as críticas recebidas por ele dentro da direita e disse que, "muitas vezes", as pessoas acham que ele tem "um poder acima do que ele tem".

No início da semana, Nikolas também negou as articulações para ele disputar o Executivo e disse que o PL busca um candidato no estado, colocando em dúvida o apoio a Simões.

"Vou para a reeleição no Congresso. Agora, mais do que nunca, está provado que minha voz em âmbito nacional é muito importante. E estamos trabalhando para achar um nome para o governo de Minas", disse Nikolas em entrevista ao Metrópoles.

A declaração também foi compartilhada pelo parlamentar no X, em um post em que grifou em amarelo o trecho sobre a reeleição para a Câmara e acrescentou na legenda emojis com um sinal positivo e com a bandeira do Brasil.

Desde o ano passado, o parlamentar tem afirmado que a hipótese de concorrer ao governo estaria em seus planos. Entre os aliados de Simões, a possibilidade do deputado concorrer é vista como remota, por conta das sinalizações dadas pelo parlamentar até o momento, mas ameaçadora para o projeto do vice-governador se lançar como o único candidato competitivo da direita no estado.

Como parte da composição da chapa, Simões pretende deixar espaço para o PL para uma vaga ao Senado, em função de um acordo firmado entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Entre os cotados, estão o deputado federal Domingos Sávio (PL-MG), que preside o diretório estadual, e o pai de Nikolas, o pastor Edésio de Oliveira.

"O presidente Bolsonaro, na última reunião que teve comigo em Belo Horizonte, logo antes de ser preso, afirmou, publicamente, que queria uma vaga do Senado na minha chapa para o PL. Essa posição está aberta e à disposição do PL desde então. Os presidentes Valdemar, Domingos Sávio e José Santana sabem disso. O deputado Nikolas também. Acredito que seja o desenho que faz mais sentido para o PL em Minas", disse ao GLOBO.

Ele também relatou que a indicação do candidato a vice na chapa — que chegou a ser vista como opção para acomodar o PL no passado — deverá ficar a cargo do governador Romeu Zema (Novo), pré-candidato à presidência. Dentro do Novo, têm sido cotados nomes como o da vereadora por Belo Horizonte Fernanda Altoé, amiga pessoal de Matheus, do ex-deputado Tiago Mitraud, descrito como um quadro técnico do partido, e de Gleidson Azevedo, atual prefeito de Divinópolis e irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

O parlamentar tem expressado a intenção de também concorrer ao governo de Minas e desempenhado acima de Simões nas pesquisas. Procurado pelo GLOBO, Gleidson disse que "aceitaria o desafio", mas só se o irmão não for candidato.

