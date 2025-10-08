Qua, 08 de Outubro

"ME CONFUNDI"

Nikolas diz que voto a favor do governo em votação de MP foi por engano: "Me confundi"

Deputado federal afirmou que fez campanha pela derrubada da medida provisória

Deputado Nikolas Ferreira explicou voto em publicação nas redes sociaisDeputado Nikolas Ferreira explicou voto em publicação nas redes sociais - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta quarta-feira (8) que o seu voto a favor da medida provisória que substituía o IOF foi por engano.

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar de oposição do governo disse que trabalhou durante todo o dia pela derrota do governo na Câmara, o que ocorreu, mas que no momento da votação, votou errado.

— Fiz campanha contra o dia todo à MP 1303 e, cuidando da minha filha recém nascida aqui, me confundi e votei errado. Acontece, mas graças a Deus (o projeto) foi retirado de pauta. Chega de impostos! Vence o Brasil — escreveu Nikolas.

Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares votaram pela retirada da Medida Provisória da pauta do plenário. Como o prazo para a apreciação da medida provisória expirou, na prática, a votação foi pela rejeição ou não da matéria. Com isso, deputados que votaram "sim" eram favoráveis à retirada da MP da pauta. Nikolas votou "não". Além dele, no PL, apenas o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues rejeitou a proposta.

A Medida Provisória foi editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que previa a tributação de títulos de investimentos e cobranças retroativas de empresas de bets. Pelo placar de 251 a 193, a maioria dos parlamentares votou para que ela não fosse analisada pelo plenário da Casa.

Como o texto é válido apenas até esta quarta-feira, na prática, a decisão foi por rejeitar a medida. Com o revés, o governo perde terá um impacto negativo no orçamento de R$ 46,5 bilhões até o ano que vem - são R$ 31,6 bilhões em frustração de receitas e R$ 14,9 bilhões em medidas de contenção de gastos.

Veja também

