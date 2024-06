Nikolas e Janones brigam na Câmara: "Você é um frouxo", "Dou na sua cara"

A- A+

Os deputados federais André Janones (Avante-MG) e Nikolas Ferreira (PL-MG) discutiram na Câmara dos Deputados e precisaram ser apartados para evitar que saíssem no tapa.



"Dou na sua cara com um soco, seu otário", disse Janones. "Pode vir, bate", respondeu Nikolas.

A briga entre os dois começou em razão da tumultuada sessão do Conselho de Ética, que julgou representação do PL contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) pela prática de "rachadinha", quando partes dos salários de funcionários do gabinete são repassadas ao parlamentar.

Após o colegiado arquivar o caso por 12 votos a cinco, deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começaram a trocar insultos e provocações. Janones chamou parlamentares de "boiola" - inclusive Nikolas - e convocou "para conversar lá fora".

Quando a situação escalou, a ponto de a Polícia Legislativa Federal precisar separar os congressistas, Janones foi retirado da sala, mas Nikolas o seguiu pelos corredores da Câmara.

"Você é um frouxo, você é um mentiroso. Seu m****. Vamos lá fora então, quero ver", disse Nikolas. "Vamos só nós dois. Tira a gangue, tira a gangue, tira a gangue. Vagabundo, boiola, tomar no seu c*, Bandido. É só nós dois. Vem cá", respondeu Janones.

A deputada federal Jack Rocha (PT-ES) foi uma que estava entre outros populares que agiram para apartaram os dois. "Pode vir, bate, bate, 'rachadinha'", prosseguiu Nikolas. "Moleque golpista Pau no seu c., seu moleque. Dou na sua cara com um soco, seu otário", ameaçou Janones.

"É muito fácil. Está correndo. Vem cá, seu f****", prosseguiu Janones. "Você é um frouxo mentiroso. É isso o que você é. Seu lixo", rebateu Nikolas.

Janones ainda teve confronto com outro deputado bolsonarista na saída do Conselho de Ética. Desta vez, foi o deputado Zé do Trovão quem quis partir para cima do político mineiro.

