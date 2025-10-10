A- A+

Eleições Nikolas elogia Tarcísio, mas avalia que trocar reeleição para competir com Lula é 'risco muito alto' Parlamentar também apontou Michelle (PL) e Ratinho Júnior (PSD) como nomes fortes para as eleições, mas ressaltou que direita ainda tem 'sentimento de injustiça' com prisão de Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou, nesta quinta-feira, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) são os nomes mais competitivos da direita para as eleições de 2026. O parlamentar também avaliou que Tarcísio faz boa gestão mas, apesar disso, acredita que deixar uma reeleição estadual "garantida" para concorrer ao Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "um risco muito alto".

"Ele tem feito um bom governo em São Paulo. Por mais que eu acredite que o trabalho que ele tem feito em São Paulo, uma reeleição garantida, para poder ir competir contra o Lula, que é algo que é uma incerteza, é um risco muito alto", afirmou o deputado, em entrevista concedida ao Canal UOL, que também definiu o governador como um "aliado".

Além de Tarcísio, Nikolas colocou Michelle como um "segundo nome", e definiu a ex-primeira-dama como uma pessoa de "carisma gigantesco", além de carregar o sobrenome de Jair Bolsonaro (PL). Depois, o parlamentar também ressaltou que Ratinho Júnior tem se destacado em pesquisas eleitorais.

"O segundo nome que aparece, Michelle Bolsonaro, que obviamente carrega o sobrenome Bolsonaro, é a esposa do presidente, e tem um carisma gigantesco, não somente entre os cristãos, mas também entre as mulheres", avaliou.

Por outro lado, o deputado ressaltou que o campo político à direita tem "gratidão, admiração e um sentimento de injustiça" devido à prisão de Bolsonaro, que segue como o nome mais forte. "Não duvidem da força de Jair Bolsonaro", disse Nikolas, ressaltando que "Deus gosta dele" e "tudo pode mudar".

"O Lula foi candidato até os 47 minutos do segundo do tempo. Estava preso e virou presidente do Brasil. Parece que o brasileiro gosta de um ex-presidiário, então a chance do Bolsonaro virar presidente aumentou", brincou Nikolas.

Veja: Apontado como um dos articuladores da derrubada de MP, Tarcísio diz que população 'não aguenta pagar mais impostos'

Corrida eleitoral

Conforme a nova pesquisa de intenção de voto para presidente da Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, Lula abriu uma vantagem de onze pontos sobre Tarcísio em um espaço de cinco meses. Em maio deste ano, os dois se encontravam em empate técnico. No momento, Lula tem 45% das intenções de voto, contra 33% de Tarcísio.

Já Bolsonaro, mesmo inelegível, tem o melhor resultado contra o petista entre os nomes da direita testados na mesma pesquisa. Ele marcou 26%, contra 35% de Lula. Michelle, por sua vez, aparece com 21%, em um cenário no qual representa o campo, ante 36% do petista. Já Tarcísio, soma 18% e 19%, a depender da lista de nomes, enquanto Lula marca, respectivamente, 39% e 42%.

Em um segundo turno contra Bolsonaro, Lula ganharia por 46% a 36%. A ex-primeira dama avançou dois pontos, chegando a 34%. Tarcísio recuou na mesma proporção e tem 33%. Ambos perderiam para Lula pela mesma diferença, de 12 pontos percentuais. Ratinho Júnior acumula recuo de sete pontos percentuais desde maio, e perderia para Lula por 44% a 31%.

Veja também