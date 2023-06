A- A+

BRASIL Nikolas Ferreira aciona Justiça Federal contra indicação de Zanin ao STF Parlamentar bolsonarista protocolou uma ação popular no TRF1 sob a justificativa de que a nomeação do advogado pessoal do presidente violaria os princípios da moralidade e impessoalidade

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) protocolou, nesta quinta-feira (1º) uma ação popular no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) contra a indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF) formalizada pelo presidente Lula (PT).



O apoiador de Jair Bolsonaro (PL) alega que a nomeação do advogado pessoal do presidente na Corte violaria os princípios da moralidade e impessoalidade.

Nas redes sociais, o parlamentar afirmou: "Lula quer aparelhar o STF, mas não aceitaremos".

Nesta quinta-feira, Lula formalizou a indicação de Zanin ao STF, provocando uma série de críticas entre a oposição. Responsável pela defesa do presidente na Lava-Jato, o especialista em direito criminal ganhou notoriedade por ter feito o pedido de habeas corpus no STF que resultou na anulação das condenações de Lula.

Quem é Cristiano Zanin?

Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, Zanin e sua esposa, Valeska Teixeira Zanin Martins, atuam na defesa de Lula desde 2013 e respondem pelo presidente em todos os processos criminais contra ele.







Segundo levantamento feito pelo blog da colunista Malu Gaspar, 88 dos 135 processos de Zanin no tribunal são dedicados à defesa de Lula e da família do presidente, principalmente na Lava-Jato – 65,1% dos casos, todos iniciados a partir de 2015.



Desses, 81 são relacionados só a Lula. Em outros 7, os clientes são os filhos, Fábio Luís e Luís Cláudio, e a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em 2017.

Após a operação Lava-Jato, o advogado fez a representação jurídica da campanha eleitoral do petista no ano passado e participou da transição do governo, quando ficou responsável pela área de "cooperação jurídica internacional".

