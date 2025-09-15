A- A+

Redes sociais Nikolas Ferreira acusa Whindersson Nunes de vitimismo nas redes sociais Tensão aconteceu por causa de provocações no X

Leia também

• Nikolas Ferreira: PF prende estudante que ameaçou deputado de morte

• Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto

• Zema chama tentativa de vincular Nikolas ao PCC de "ataque da máquina petista contra opositores"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o influenciador Whindersson Nunes protagonizaram uma discussão acalorada no último sábado (13). O parlamentar acusou o influenciador de vitimismo após sua reação com uma publicação onde Nikolas comentava sobre a saúde mental de Whindersson.

Na ocasião, o influenciador publicou uma foto do político mais novo que rebateu dizendo:

“Tinha 16 anos nessa foto.... só não posto uma atual com a minha família pra você não piorar sua saúde mental”, comentou Nikolas Ferreira.

Whindersson Nunes criticou o comentário, assumindo se tratar do filho dele, que morreu dois dias após nascer prematuro em 2021.

“Setembro amarelo e o deputado faz piada com a morte do meu filho. Votado pelo povo, governa apenas para os seus, uma pena para o país”, declarou Whindersson.

No entanto, o deputado justificou que a declaração se tratava na verdade sobre relacionamentos, acusando o influenciador de mentir e performar um personagem vitimista nas redes.

“Falei nada do seu filho. Deixa de ser mentiroso e canalha. Você e eu estávamos falando de relacionamento. Mas entendo, só assumindo um personagem vitimista pra tentar convencer as pessoas, já que até aqui, não convenceu ninguém”.

A discussão terminou com Whindersson Nunes, cobrando uma postura respeitosa do parlamentar.

“Tô não, meu mano. Você, como parlamentar, fale direito com um civil. Você trabalha pro povo, não só pra quem votou em você. Cobro de você merecer estar onde está, sim. Você sabe o que disse, se faz de doido não”.

Veja também