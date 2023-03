A- A+

Belo Horizonte Nikolas Ferreira assume diretório municipal do PL em BH, após discurso transfóbico no Dia da Mulher Partido também deu destaque a Julia Zanatta (PL) que assumiu a vice-liderança na Câmara; parlamentar postou foto com arma na mão e referências a Lula

Duas semanas após subir na tribuna da Câmara com uma peruca e fazer um discurso transfóbico no Dia Internacional da Mulher, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) assumiu a presidência do diretório do Partido Liberal na cidade de Belo Horizonte.



O parlamentar, no entanto, não é o único bolsonarista envolvido em polêmicas recentes a ganhar destaque na sigla: Julia Zanatta (PL-SC) foi escolhida para assumir a vice-liderança do PL na Câmara cinco dias após ter publicado uma foto com metralhadora e referências ao presidente Lula (PT). A nomeação de ambos — feita por meio da indicação de dirigentes do partido — ocorre em meio a repercussões negativas.

"Oficialmente assumi a presidência do PL-BH. Faremos um trabalho sério e dedicado ao povo mineiro. Minas Gerais será referência em vereadores e prefeitos conservadores. Ao trabalho!", comemorou Nikolas Ferreira nas redes sociais.

Agora presidente do diretório municipal de BH, o nome do deputado mais votado do país é ventilado como possível candidato à prefeitura da capital mineira nas eleições do ano que vem.

Em 8 de março, Nikolas Ferreira afirmou, em tom de deboche, que se "sentia mulher" tendo "lugar de fala" para discursar sobre a efeméride e se apresentou como "deputada Nikole". Em seguida fez ataques às mulheres transexuais.

— Hoje, me sinto mulher. Deputada, Nicole. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade — disse o parlamentar.

Após o ocorrido, Ferreira se tornou alvo de três notícias-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) e um pedido por sua cassação foi entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Zanatta posa com arma

Assim como Nikolas, Julia Zanatta se envolveu em polêmica no último sábado ao publicar uma imagem em que segurava uma arma e vestia uma camisa com uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros. No texto da publicação, ela tecia críticas ao governo do presidente Lula. No entanto, cinco dias depois, assumiu a vice-liderança do PL na Câmara.

A decisão do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi celebrada por Zanatta nas redes sociais: "Agora tenho ainda mais responsabilidades com o povo de Santa Catarina e com todos os brasileiros", escreveu em publicação no Instagram. Além da deputada, outros parlamentares como o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (SP), General Pazuello (RJ) e o pastor Marco Feliciano (SP) assumiram a posição de vice-líderes.

