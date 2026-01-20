A- A+

Bolsonaro Nikolas Ferreira inicia caminhada de 240km em protesto a prisão de Bolsonaro Parlamentar afirma que o ato busca "trazer luz" aos fatos ocorridos em 8 de janeiro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou na segunda-feira (19) uma caminhada de 240 quilômetros entre o município de Paracatu, em Minas Gerais, e a capital federal Brasília. Segundo o parlamentar, o percurso, intitulado como “Caminhada pela Justiça e Liberdade”, será feito para protestar pacificamente contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito da trama golpista.

Durante o trajeto, Nikolas Ferreira foi visto com uma camisa branca e a bandeira do Brasil. O parlamentar ainda utilizou batom vermelho para escrever a frase “acorda Brasil” na própria vestimenta, referenciando o caso da Débora Rodrigues, presa em decorrência dos atos golpistas de 8 de janeiro.

“Eu (Nikolas Ferreira), como deputado federal, junto a outros deputados e senadores, fico com o mesmo sentimento de vocês diante das prisões injustas do 8/1 e a própria prisão do ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse governo e ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia sobre o que fazer, vim pensando e chegou o dia. Por isso, decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo”, disse nas redes sociais.

A expectativa é de que o deputado chegue a Brasília no domingo, dia 25 de janeiro.

