PROVOCAÇÃO Nikolas Ferreira ironiza férias de Fernando Haddad durante crise do IOF: ''Fugiu de novo'' O recesso do ministro coincide com a votação de um pedido de urgência para apreciar o projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez críticas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em seu perfil no X (antigo Twitter), nesta segunda-feira, 16.

O ministro tirou férias até domingo, 22. "Fugiu - de novo. Mas o problema nem é quando ele tira férias, mas quando ele volta dela", escreveu o parlamentar.

O recesso do ministro coincide com a votação de um pedido de urgência para apreciar o projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, que Hugo Motta (Republicanos-PB) planeja pautar e pode derrubar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), proposto por Haddad.

No último dia 11, o ministro compareceu a uma audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle para debater o aumento do IOF

Durante o encontro, Haddad recebeu críticas de Nikolas e de Carlos Jordy (PL-RJ), que deixaram a sessão após a fala. O ministro classificou o ato como "molecagem".

Após a declaração do ministro, Nikolas e Jordy retornaram à sessão.

"Quero te dizer, ministro, que o moleque é você, por ter aceitado o cargo dessa magnitude e só ter feito dois meses de economia. Moleque é você por ter feito com que o nosso País tivesse o maior déficit fiscal da história, de R$ 230 bilhões", afirmou Jordy durante o tumulto que se seguiu.

O presidente da audiência, Rogério Correia (PT-MG), encerrou a sessão em meio ao bate-boca e dispensou Haddad, que foi embora sendo chamado de "fujão" pelos opositores.

Nas redes sociais, o embate continuou: "Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que está vazia não é a minha. Basicamente, me chamou de moleque e falou que fugi do debate porque não estava aqui, mas eu voltei", afirmou Ferreira em um vídeo no seu perfil no X.

