Nikolas Ferreira: Ministério dos Direitos Humanos pede responsabilização criminal por transfobia

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania classificou a conduta da Câmara dos Deputados no episódio de transfobia protagonizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) como "passível de responsabilização criminal por transfobia e discurso de ódio". O posicionamento do Executivo foi encaminhado à Câmara em nota técnica assinada pelo ministro Silvo de Almeida e por Symmy Larrat, secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

Nikolas usou a tribuna no dia 8 de março para, em tom de deboche, afirmar que se "sentia mulher" tendo "lugar de fala" para discursar sobre a efeméride — Dia Internacional da Mulher.

"A não responsabilização configura uma ameaça à estabilidade democrática, que se apresenta em diversas partes do mundo, com especial incidência sobre o Brasil. A estratégia política baseada no ódio encontra terreno fértil seja pela conivência institucional com a violência, seja pelas lacunas relativas à transparência e ao uso de dados das empresas de plataformas digitais, que concedem alcance e repercussão a discursos que promovem extremismo e violações aos direitos humanos", diz o documento.