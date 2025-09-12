Nikolas Ferreira: PF prende estudante que ameaçou deputado de morte

A- A+

A Polícia Federal prendeu um estudante acusado de ameaçar de morte o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no interior do Espírito Santo, nesta quinta-feira. No mesmo dia, outro estudante que afirmou torcer pela morte do parlamentar foi demitido da empresa em que trabalhava.

No primeiro caso, a corporação informou que deteve o suspeito em flagrante depois de uma representação do parlamentar sobre mensagens recebidas pela rede social. Um dos posts atribuídos ao homem foi feito na véspera da viagem de Nikolas ao Espírito Santo, onde o estudante mora. A cidade da diligência não foi divulgada. O deputado concordou com a continuidade das investigações e com a persecução penal pelo crime de ameaça.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado, e estudante foi liberado, mediante a condição de comparecer ao Poder Judiciário. Nikolas compartilhou uma imagem do suspeito, de nome Adalto Gaigher.

No outro caso, o suspeito respondeu a uma publicação de Nikolas sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk, assassinado com um tiro essa semana, no campus da Universidade Utah Valley no estado americano de Utah. O deputado compartilhou um post antigo de Olavo de Carvalho para lamentar o caso. O post dizia que "todo comunista é um assassino".

O estudante de direito, identificado como Pedro Bala, respondeu: "Que você seja o próximo". Next Generation of Lawyers, onde ele trabalhava, decidiu encerrar o vínculo e compartilhou a notícia pelas redes sociais. Nikolas parabenizou a instituição por tomar o que chamou de "medida correta e justa".

