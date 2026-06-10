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críticas Nikolas ironiza voo em jatinho de Vorcaro durante campanha eleitoral: 'Tá com inveja?' Deputado do PL cita episódio em que utilizou aeronave de dono do Master durante campanha eleitoral de 2022 e diz que, na época, ele não era criminoso

O deputado Nikolas Ferreira (PL-RJ) ironizou nesta quarta-feira (10) as críticas que tem recebido por ter usado um jatinho do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso pelo escândalo de fraudes financeiras do Banco Master. Em discurso feito na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Nikolas falou que deputados da base "estão com inveja".

A declaração ocorreu durante a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos.

Ao longo da sessão, deputados do PT e do PSOL disseram que a votação da proposta é uma maneira da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente, de desvencilhar dos desgastes do caso Master.

A única coisa que eles disseram foi "Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro, extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita, banco Master, banco Master, banco Master". Tem algum menor envolvido no banco Master que eu não estou sabendo? Pelo que eu saiba a única coisa que tem para falar aqui de mim é "pegou voo no jatinho do Vorcaro". Está com inveja, é? Está com inveja? Porque assim, quando eu peguei Ele era criminoso? Tinha alguma coisa? disse Nikolas.

O deputado do PL ainda citou escândalos de corrupção passados, como o da Lava Jato, que tinham como principais alvos integrantes da base do governo da então presidente Dilma Rousseff.

Se eu citar os nomes da lista da Odebrecht vai ficar chato, meu nome nunca esteve na lista da Odebrecht.

Como revelado em março pelo colunista do Globo Malu Gaspar, Nikolas usou, durante a campanha eleitoral de 2022, um jato de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e investigado por fraudes fiscais.

De acordo com as informações levantadas pela coluna, os voos ocorreram em pelo menos nove estados e no Distrito Federal ao longo de dez dias no segundo turno das últimas eleições presidenciais.

O jatinho foi utilizado nos deslocamentos da caravana liderada por Nikolas e pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha. O objetivo era angariar votos nas regiões onde Lula teve maioria na primeira rodada em busca de reverter o resultado na reta final.

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