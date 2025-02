Nikolas não inspirou meu projeto, diz autor da PEC que reduz idade para presidente

A- A+

Autor da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reduz a idade para disputar ao cargo de presidente da República ou uma vaga ao Senado, o deputado federal Eros Biondini (PL-MG) defendeu, em entrevista à Folha de Pernambuco, que a PEC visa valorizar o protagonismo dos jovens e modernizar a legislação eleitoral.

Questionado se a PEC havia sido elaborada com o objetivo de beneficiar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que ainda não tem idade para disputar uma cadeira no Senado Federal, Biondini negou que a proposta tenha sido pensada exclusivamente para o Nikolas, mas que ele é sim um nome de referência na direita do País. “Sem dúvida nenhuma o Nikolas é, hoje, um grande expoente, um dos exemplos que nós temos de jovens que estão protagonizando bons trabalhos na política nacional. Ele seria o nome do nosso partido para o Senado, já que o nosso candidato para presidente é o Bolsonaro”, disse o parlamentar.

“Todos os espectros políticos e linhas ideológicas estão apoiando o projeto. Por exemplo, João Campos (PSB), prefeito do Recife, é um dos nomes de centro-esquerda que seria beneficiado, caso ele queira concorrer ao Senado ou até mesmo à presidência da República. Sei que ele já foi cogitado até para vice-presidência”, afirmou.

Quando perguntado se o projeto não seria apenas para beneficiar os dois políticos já citados, visto que são nomes que estão em evidência na cena nacional, Biondini explicou que uma PEC parecida já foi apresentada pela então deputada Manuela D'Ávila, há mais de dez anos. “É uma tendência natural da nossa sociedade, a valorização dos jovens em todas as áreas. Nós não podemos ter preconceito com jovens de 30 anos, que hoje estão cada vez mais se especializando. Eu estou pensando no Brasil, na modernização e atualização da legislação eleitoral”, cravou.

Para vender o projeto como um incentivador para que mais jovens entrem na política e façam a diferença, o deputado usou como exemplo Jesus Cristo, afirmando que ele foi um jovem promissor em seu tempo. “Não quero acreditar que a juventude em cargos altos na política só tende a dar errado. Eu trabalho com a recuperação de jovens dependentes químicos e já vi muitos deles saírem das drogas e se tornarem pessoas capacitadas e qualificadas”, concluiu.

