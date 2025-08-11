Seg, 11 de Agosto

Justiça

Nikolas pede autorização para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar

Deputado estadual de Minas e candidato derrotado em Goiânia também apresentaram solicitação

Nikolas Ferreira pediu, que caso for autorizada a vista a Bolsonaro, que sejam explicadas as "condições" do encontroNikolas Ferreira pediu, que caso for autorizada a vista a Bolsonaro, que sejam explicadas as "condições" do encontro - Foto: Mário Agra / Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) solicitou nesta segunda-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso preventivamente em sua casa, em Brasília.

Nikolas sugeriu que a visita, caso autorizada, seja marcada para ocorrer na terça ou quarta-feira, e pediu que sejam explicadas as "condições" do encontro.

Também nesta segunda, o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) e o vice-presidente do PL em Goiás, Fred Rodrigues, fizeram o mesmo pedido. Moraes ainda irá analisar as solicitações.

Engler e Rodrigues disputaram no ano passado as prefeituras de Belo Horizonte e Goiânia, respectivamente, com apoio de Bolsonaro. Os dois chegaram ao segundo turno, mas foram derrotados.

