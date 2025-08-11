Nikolas pede autorização para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar
Deputado estadual de Minas e candidato derrotado em Goiânia também apresentaram solicitação
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) solicitou nesta segunda-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso preventivamente em sua casa, em Brasília.
Nikolas sugeriu que a visita, caso autorizada, seja marcada para ocorrer na terça ou quarta-feira, e pediu que sejam explicadas as "condições" do encontro.
Leia também
• Advogados de Bolsonaro têm até quarta para entregar defesa ao STF
• Saiba quais parlamentares enviaram emendas para clubes de futebol
• Motta critica atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA: "Nós temos de defender nosso país"
Também nesta segunda, o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) e o vice-presidente do PL em Goiás, Fred Rodrigues, fizeram o mesmo pedido. Moraes ainda irá analisar as solicitações.
Engler e Rodrigues disputaram no ano passado as prefeituras de Belo Horizonte e Goiânia, respectivamente, com apoio de Bolsonaro. Os dois chegaram ao segundo turno, mas foram derrotados.