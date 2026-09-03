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justiça Nikolas pediu ajuda a Vorcaro e disse querer "mais proximidade", mostram áudios obtidos pela PF Deputado teve conversas com o dono do Banco Master em março de 2025

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) manteve conversas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a quem pediu ajuda em um negócio e com quem disse querer "ter mais proximidade".

As declarações aparecem em áudios revelados pelo portal ICL Notícias e confirmados pelo Globo.

Nikolas ainda não se manifestou e disse que vai publicar um vídeo nas redes sociais sobre o caso.

Na mensagem, datada de 30 de março de 2025, o parlamentar se refere ao banqueiro como "Dani", diz que "confia totalmente" nele e solicita a ajuda dele para liberar um "ativo minerário" de um advogado amigo. Não é possível saber se Vorcaro atendeu ao pedido.

"Ei Dani, tudo bom? Como você está? Como estão as coisas aí? Desculpa te incomodar num domingo aí, é jogo rápido, também não quero tomar muito seu tempo. É o seguinte: meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu aqui, comentou comigo e falou daqui do seu nome. Eu falei: ‘não conheço o Dani, não tenho a proximidadeaté mesmo a que eu queria ter, enfim, de conversar e trocar ideia, mas eu o conheço'", disse o deputado, e prosseguiu:

"Ele falou: ‘cara, tô com um ativo minerário lá, inclusive já passou pelo pessoal técnico dele. Tá pendente lá, tem algumas pessoas que sabem disso lá na empresa.’ E eu falei: ‘não, ué, eu posso dar um toque nele’. Então assim, não sei nem do que se trata. Mas é uma pessoa em quem eu confio totalmente. Tô passando aí pra você, se for do teu interesse, passar o contato dele aqui pra vocês tocarem isso, beleza? No mais, qualquer coisa tô aqui à disposição”.

No áudio, Nikolas também pediu desculpas a Vorcaro por ter feito uma postagem criticando um evento patrocinado pelo Banco Master em 2024. Pela mensagem, é possível entender que um pastor o acionou para repassar a queixa do banqueiro.

“Troquei ideia lá com o Pastor Valadão naquela época, lá naquela postagem, eu falei: ‘Pastor, eu não fazia ideia que era este o Banco do Dani, se não, obviamente eu não teria postado, já teria conversado anteriormente’. Palavra dita não tem como voltar, né? Mas espero que tenha sido esclarecido, enfim, depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abração".

Em outra conversa, de Vorcaro com um empresário amigo, ocorrida em abril de 2024, o dono do banco Master comentou que "bancou" todos os voos utilizados por Nikolas.

“Esse Nikolas, eu banquei todos os voos dele”, diz o banqueiro.

A coluna da Malu Gaspar revelou em março que o deputado do PL usou um jatinho de Vorcaro para fazer campanha eleitoral por Minas Gerais, em 2022.

A aeronave foi usada nos deslocamentos da caravana chamada Juventude pelo Brasil, liderada por Nikolas e um pastor ligado à Igreja Lagoinha, com o objetivo de buscar votos em regiões onde Lula teve maioria na primeira rodada e tentar reverter o resultado na reta final.

Os áudios foram extraídos do celular de Vorcaro, que está preso desde março no 19 Batalhão da Polícia Militar, a chamada "Papudinha".

A PF analisa esse material no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de fraudes financeiras praticadas pelo Banco Master e o seu controlador.

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