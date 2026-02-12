A- A+

BRASIL Nikolas rebate críticas sobre falta de apoio a Flávio: "Narrativa claramente falsa e patética" Deputado argumenta que suas declarações sobre priorizar Minas Gerais nas eleições deste ano foram retiradas de contexto e não significam falta de endosso ao projeto presidencial

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu, nesta quarta-feira, às críticas que tem recebido com a alegação de falta de apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar explicou que suas recentes declarações sobre priorizar Minas Gerais nas eleições deste ano foram retiradas de contexto, e não significam falta de endosso ao projeto presidencial.

No ano passado, ele também chegou a ser cobrado por não demonstrar apoio à atuação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos pela aplicação sanções a autoridades brasileiras. Para Nikolas, por ter sido escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio terá seu apoio e sua presença na campanha, e "não há qualquer declaração" dizendo o contrário.

"Essa é uma narrativa claramente falsa, a ponto de ser patética, construída a partir de cortes descontextualizados e de muita má-fé", escreveu. "Sou deputado federal por Minas Gerais e concorrerei à reeleição. Minas, portanto, deve ser a minha prioridade", completou.



Nikolas explicou que sua escolha por priorizar o estado se deve à expressiva votação que recebeu nas últimas eleições, se tornando o deputado mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais. Segundo ele, o objetivo é "dar continuidade" ao trabalho no Congresso Nacional como forma de justificar o apoio recebido.

Disputa em Minas

A declaração ocorre em meio ao desejo de Flávio em ter Nikolas como candidato ao governo do estado, o que o parlamentar não demonstra ter interesse. No início do mês, em entrevista ao Metrópoles, o deputado disse que o PL “trabalha para encontrar um candidato em Minas” — hipótese que desafia o vice-governador Mateus Simões (PSD), que busca ser eleito como sucessor do governador Romeu Zema (Novo) e tenta se colocar como o único nome competitivo da direita no estado.

Na semana passada, em entrevista ao podcast Café com Ferri, transmitida pelo YouTube, o parlamentar afirmou que "descartou" a possibilidade de ser governador, e que dará preferência à "construção de base e de relacionamentos".

— Não vou ser candidato a governador. Descartei essa possibilidade. Qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, pensando só em eleições, iria. Mas não estou pensando só em eleição. Para encarar isso, não basta só competência, tem que criar uma base de secretários, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Tem que ter o poder real, tenho que ter entrada no Judiciário, dentro da mídia, caso contrário só estou me colocando numa posição de alvo para me matarem antes da hora. Então estou trocando o presente pelo futuro — disse.

Ainda conforme a publicação do deputado nas redes sociais, nesta quarta-feira, as críticas sobre falta de endosso a Flávio são feitas por perfis que querem destruí-lo pelo fato de não agir "da forma que eles querem ou esperam". Nikolas também definiu que esse tipo de situação "cria conflitos desnecessários" e "afasta quem pode somar forças para um parlamento mais forte e para o sucesso na campanha do Flávio".

"Focar em Minas é o que me garante as condições para continuar lutando pelo Brasil. Além disso, é de conhecimento de todos que, historicamente, a vitória em Minas Gerais é condição necessária para que um candidato se torne Presidente", disse Nikolas.

