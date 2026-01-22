A- A+

CAMINHADA Nikolas rebate PRF após corporação citar 'riscos' na BR-040 por caminhada até Brasília Equipe do bolsonarista diz que ele decidiu andar até a capital federal quando estava em agenda em Paracatu (MG) e que logo enviou ofícios à corporação e à ANTT

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebateu a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (22), após a corporação afirmar que a iniciativa do parlamentar de caminhar do interior de Minas Gerais até Brasília gera “riscos extraordinários” ao trânsito da BR-040. O parlamentar alega que avisou à PRF e à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) sobre o trajeto.

“No próprio dia de início, a assessoria encaminhou ofícios à PRF e à ANTT, comunicando oficialmente o percurso pela BR-040. Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno”, alega a assessoria do deputado por meio de nota.

O parlamentar anunciou o trajeto na segunda-feira (19) a partir de Paracatu (MG), onde estava em agenda para a entrega de uma emenda parlamentar — o objetivo, segundo ele, é lutar "pela liberdade e pela justiça", em resposta "às prisões injustas do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro".

Segundo a equipe do parlamentar, a Secretaria-Executiva da Diretoria de Operações da PRF confirmou o recebimento do ofício e seu cadastramento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Com isso, avaliam que “houve comunicação formal dentro das possibilidades concretas do caso”.

“A caminhada segue de forma pacífica e monitorada, atualmente pela BR-040, e a previsão de chegada em Brasília é dia 25 de janeiro, com encerramento na Praça do Cruzeiro. O deputado mantém diálogo permanente com as autoridades e reafirma o compromisso com a segurança e o respeito às instituições”, diz a nota.

PRF, "não houve comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito, o que impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho". A corporação confirmou que monitora o deslocamento e ressaltou os riscos da presença de pedestres na pista.

Nesta quinta-feira, a PRF afirmou que os riscos se dão pelas características da via (pista simples e acostamento curto em diversos pontos) e "por se tratar da principal rodovia de ligação entre o Distrito Federal e Minas Gerais".

"A PRF conta com equipes dedicadas com foco na segurança, acompanhando o deslocamento em sua íntegra, ainda que não tenha havido comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito", reforça a nota desta quinta.

Entenda a caminhada

O trajeto foi iniciado no município de Paracatu, próximo à divisa com Goiás e distante aproximadamente 240 km a pé da capital federal. A ação foi anunciada pelo parlamentar em um vídeo publicado nas redes sociais.

— Eu, como deputado federal, junto a outros deputados e senadores, fico com o mesmo sentimento de vocês diante das prisões injustas do 8/1 e a própria prisão do ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse governo e ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia sobre o que fazer, vim pensando e chegou o dia. Por isso, decidi caminhar até Brasília em um ato simbólico para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo — disse.

Em nota divulgada nas redes sociais, o PL, partido de Nikolas, apoiou a iniciativa:

"É preciso agir com coragem, posição e determinação, porque a gente não foge quando a liberdade está em jogo. Vamos juntos em defesa da democracia de verdade: aquela que respeita o povo, a Constituição e o direito de pensar diferente. Bolsonaro livre, Brasil livre", escreveu a legenda.

O início da caminhada foi anunciado uma semana após ele publicar vídeo com novas acusações que diziam que o governo estaria monitorando e passaria a tributar o Pix, repetindo a estratégia adotada por ele no início de 2025 que mexeu com a popularidade da gestão Lula. A informação foi desmentida em seguida pela Receita Federal, por órgãos do governo e criticada pelo presidente durante uma agenda no Rio de Janeiro na última sexta-feira.

As movimentações do parlamentar mineiro também acontecem após ele ser criticado e cobrado por aliados do campo bolsonarista no ano passado por não se manifestar em defesa da atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

