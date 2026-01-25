Nikolas reúne apoiadores em Brasília em ato final de caminhada por liberdade de Bolsonaro

A- A+

Apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram em Brasília neste domingo no ato final da caminhada organizada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) pela liberdade do ex-presidente, que está preso na Papudinha após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou de uma oração ao lado de Nikolas nesta manhã, mas não esteve presente, assim como o senador Flávio Bolsonaro (PL-MG). Ambos demonstraram apoio à manifestação.

Nikolas e aliados percorreram cerca de 240 quilômetros a partir de Paracatu e encerraram a caminhada na Praça do Cruzeiro, a seis quilômetros do Palácio do Planalto, que foi cercado por grades.

O grupo também defende que o Congresso derrube os vetos do presidente Luiz Inácio a Lula da Silva ao projeto da dosimetria, que reduz penas de Bolsonaro e outros condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Durante seis dias, os manifestantes atravessaram trechos de Minas Gerais e Goiás, acompanhado por forças de segurança. Segundo Nikolas, o trajeto teve caráter simbólico e buscou mobilizar apoiadores contra decisões judiciais que considera injustas.

A manifestação ocorreu sob reforço do policiamento do Distrito Federal. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu protestos em frente ao Complexo Penitenciário da Papuda, onde Bolsonaro está detido, e autorizou a retirada imediata de manifestantes que descumprissem a determinação.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) declarou apoio à mobilização nas redes sociais e participou de um momento de oração com o deputado na manhã deste domingo. Em publicações, afirmou que “Deus tem algo muito grande para a nossa nação através da vida” de Nikolas Ferreira e citou passagens bíblicas em referência ao ato.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também se manifestou em apoio à iniciativa. Em vídeo publicado no sábado, afirmou que o encerramento da caminhada representa o esforço de “centenas, de milhares de brasileiros pedindo justiça no país”. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também convocou manifestantes.

Em vídeo, afirmou que a caminhada expressa “uma vontade imensa de mudança” e disse que o movimento seria resultado do que chamou de inconformismo diante de uma “crise moral” no país.

Desde o início da mobilização, outros parlamentares se juntaram ao trajeto em diferentes momentos, como os deputados André Fernandes (PL-CE) e Gustavo Gayer (PL-GO). Os manifestantes usaram roupas nas cores verde e amarelo, bandeiras do Brasil e camisetas com mensagens de apoio ao ex-presidente.

Bolsonaro já teve pedidos de prisão domiciliar negados por Moraes, mas uma nova solicitação foi apresentada pela defesa e será analisada após a Polícia Federal finalizar a perícia médica com informações sobre a saúde do ex-presidente.

