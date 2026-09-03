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Nikolas usa elogio para anunciar explicação sobre áudio dele com Vorcaro

Segundo reportagem do site ICL, em áudios, deputado chama Vorcaro de 'lindão' e cobra liberação de ativo minerário; parlamentar nega ter recebido dinheiro de banqueiro

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Nikolas negou ter chamado Vorcaro de "lindão", e que o elogio foi inventadoNikolas negou ter chamado Vorcaro de "lindão", e que o elogio foi inventado - Foto: Reprodução/Redes sociais

Horas após o portal ICL Notícias divulgar um áudio em que o deputado federal Nikolas Ferreira ( PL-MG) pede a Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, que ajude um aliado em uma negociação envolvendo um ativo minerário, o parlamentar publicou um vídeo no qual ironiza a reportagem e anuncia um pronunciamento oficial para o meio-dia desta quinta-feira (3).

Na gravação, Nikolas aparece cortando o cabelo e diz que pretende ficar “lindão”, em referência à forma como se dirigiu a Vorcaro em uma das mensagens reveladas pelo portal. Ele avisa que vai republicar um pronunciamento às 12h e encerra o vídeo com um beijo para a câmera.

"Eu estou cortando o meu cabelo aqui para ficar lindão. Daqui a pouco, ao meio-dia, solto um vídeo, beleza?", afirma Nikolas.

Segundo o ICL, o áudio enviado ao banqueiro em 30 de março de 2025 tratava de um pedido em favor do advogado Thiago Rodrigues de Faria, ex-assessor do gabinete do deputado. Nikolas apresentou Faria como amigo, advogado e pessoa de sua total confiança e disse que ele precisava de ajuda para liberar um “ativo minerário” que já teria passado pela análise técnica da empresa.

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Na mensagem, o parlamentar reconheceu que não conhecia os detalhes da negociação, mas se ofereceu para fazer a aproximação. Nikolas também afirmou que gostaria de ter mais proximidade com Vorcaro e colocou-se à disposição do banqueiro.

De acordo com a reportagem, Vorcaro respondeu inicialmente com um áudio de visualização única. Nikolas então agradeceu e encaminhou o contato de Faria. O fundador do Master orientou que o advogado o procurasse. No dia seguinte, o deputado avisou que seu aliado estaria em Brasília e disponível para uma reunião. Vorcaro respondeu: “Deixa comigo”. Não há confirmação de que o pedido tenha sido atendido.

No mesmo áudio, Nikolas também pediu desculpas por ter criticado, em 2024, um evento jurídico realizado em Londres e patrocinado pelo Banco Master. O encontro contou com a participação de ministros de tribunais superiores. O deputado afirmou que não sabia do envolvimento do banco com o evento e encerrou a mensagem chamando Vorcaro de “lindão”.

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