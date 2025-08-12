A- A+

EX-PRESIDENTE Nikolas, Valdemar e Astronauta: Moraes vai analisar 20 nomes que pediram para visitar Bolsonaro Ex-presidente teve oscilações de emocionais e crises de soluços nos últimos dias

Há oito dias em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conta com 20 pedidos de aliados que querem visitá-lo sob a análise do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No total, 31 parlamentares e dirigentes do PL, além de autoridades de outras legendas, fizeram solicitações para estar com o ex-mandatário na casa onde mora com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Jardim Botânico, bairro nobre de Brasília, de acordo com os registros do Supremo. Dez tiveram os requerimentos atendidos por Moraes. Apenas um pedido foi negado, o feito pelo deputado Gustavo Gayer (GO), que segundo o ministro é investigado pela Corte em um processo sigiloso, que tem conexão com investigações envolvendo o ex-presidente.

Nesta segunda, dia em que Bolsonaro completou uma semana de confinamento, o deputado Nikolas Ferreira (MG) ingressou com um requerimento deste tipo a Alexandre de Moraes. Hoje, o deputado Marcelo Moraes (PL-RS) deve visitá-lo ao longo do dia. (Veja a lista completa abaixo).

Ao longo da semana, Bolsonaro manteve uma agenda de encontros políticos, recebeu familiares e, por conta de problemas de saúde, também recebeu médicos. Segundo os relatos quem se reuniu com ele, o ex-presidente apresentou oscilações de humor e chegou a ter crises de soluço, decorrentes de uma esofagite provocada pelo procedimento realizado no abdômen, em abril. Ele voltou a se sentir bem no fim de semana, quando recebeu familiares para comemorar o Dia dos Pais na casa onde mora, em Brasília.





Entre os que estiveram com o ex-presidente estão dois dos quatro filhos políticos: o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL-SC). Além disso, recebeu ainda a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP.

Pessoas que estiveram com o ex-presidente disseram que ele chegou a chorar ao comentar a impossibilidade de manter contato com o seu filho 03, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está no Estados Unidos desde fevereiro. Alvo de uma investigação da Polícia Federal, Eduardo está proibido de falar com o pai, por também ser investigado. O parlamentar tem afirmado que não pretende voltar ao Brasil por receio de ter seu passaporte apreendido.

Quem pediu para visitar Bolsonaro

Senador Jaime Bagattoli

Deputada Júlia Zanatta - Pedido aceito

Senador Magno Malta

Deputado Junio Amaral - Pedido aceito

Deputado Eros Biondini

Deputado Sóstenes Cavalcante

Deputado Luciano Zucco - Pedido aceito

Renato de Araújo Corrêa, empresário filiado ao PL - Pedido aceito

Deputado Marcelo Moraes - Pedido aceito

Celina Leão, vice-governadora do DF - Pedido aceito

Deputado Gustavo Gayer - Pedido negado

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo - Pedido aceito

Deputado Domingos Sávio - Pedido aceito

Deputado Joaquim Passarinho - Pedido aceito

Deputado Capitao Alden - Pedido aceito

Deputado Pastor Eurico

Deputado André Fernandes

Valdemar Costa Neto, presidente do PL

Deputado Cabo Gilberto Silva

Deputado estadual Cristiano Caporezzo (MG)

Deputado estadual Carmelo Neto (CE)

Senador Rogério Marinho

Senador Esperidião Amin

Senador Izalci Lucas

Senadora Tereza Cristina

Senador Marcos Pontes

Vereador Vile (BH)

Deputado estadual Bruno Engler (MG)

Fred Rodrigues, vice-presidente do PL-GO

Deputado estadual Márcio Gualberto (RJ)

Deputado Nikolas Ferreira

Casa pode se tornar 'QG do PL'

No entanto, Bolsonaro ainda não foi autorizado a receber visitas de figuras centrais do PL, como o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e o secretário-geral da legenda, Rogério Marinho (RN) — o que deve ocorrer nesta semana, caso Moraes conceda autorização para que os dirigentes partidários estejam com ele.

Outros nomes que participam das articulações do bolsonarismo também seguem sem visitá-lo, como os vice-presidentes da Câmara e do Senado, Altineu Côrtes (RJ) e Eduardo Gomes (TO), e os líderes do PL nas duas Casas, Sóstenes Cavalcante (RJ) e Carlos Portinho (RJ). Todos já fizeram requerimentos para serem recebidos por Bolsonaro. Como O GLOBO mostrou, a casa no Jardim Botânico, bairro nobre de Brasília, deve se tornar uma espécie de novo "QG do PL".

Nesta segunda, Bolsonaro recebeu o primeiro correligionário autorizado por Moraes, o deputado Junio Amaral (PL-MG), que pôde visitá-lo entre 10h e 18h. Outros nomes ingressaram com novos pedidos para visitas nesta segunda, como o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) e o vice-presidente do PL em Goiás, Fred Rodrigues. Já a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, o visitará na próxima sexta-feira.

— Bolsonaro segue forte, resiliente. Não vi qualquer sinal de mal físico enquanto estive com ele. Nem soluço, nem enjoo. O presenteei com um doce de leite de Minas e falamos a maior parte do tempo sobre outros assuntos, que não eram sobre política — afirmou Amaral.

Além de familiares e alguns nomes da classe política, Moraes autorizou a visita de quatro médicos, cinco seguranças e advogados que acompanham o ex-presidente.

Articulações seguem em curso

Na avaliação de membros do PL, embora a prisão domiciliar cause desgastes a Bolsonaro e problemas à estratégia eleitoral do partido - o que inclui a participação do ex-presidente em agendas pelo Brasil, por exemplo - a articulação interna do partido deve ser menos abalada pela medida do que o que foi visto no período em que Bolsonaro e Valdemar ficaram impedidos de manter contato por imposição de Moraes.

Neste período, as decisões da cúpula do PL precisaram passar por interlocutores, o que gerou uma série de contratempos nas eleições regionais do ano passado.Reuniões devem ser realizadas no local enquanto a ordem de Moraes durar e é de lá que devem sair as principais ordens do partido. No local, também mora a presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A ideia é que a casa em Brasília replique o que foi visto na campanha presidencial de 2018, quando Bolsonaro foi alvo de um atentado a facada e fez da sua residência, no Rio de Janeiro, um local de encontros políticos, de onde saíram algumas das principais decisões políticas daquela corrida eleitoral

— Queremos, sim, ter contato com Bolsonaro, ouvi-lo, ouvir as suas diretrizes. Outros senadores e deputados devem entrar com pedidos semelhantes, já que não têm qualquer restrição de contato — afirmou o senador Carlos Portinho.

