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POLÍTICA Nikolas x Bolsonaros: a escalada da troca de acusações entre o deputado e a família do ex-presidente Deputado mineiro chamou Jair Renan de 'toupeira cega' e rebateu Carlos após ameaça de 'levantamento' de aliados que não divulgam candidatura de Flávio

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e membros da família Bolsonaro protagonizaram, nesta sexta-feira, mais um capítulo de uma troca de farpas que se arrasta há pelo menos três anos.

No episódio mais recente da briga, o parlamentar reclamou ao senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), que está sendo provocado e que tem "um limite", além de ter chamado Jair Renan Bolsonaro de "toupeira cega".

A escalada de tensão entre Nikolas e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, intensificou-se ainda durante as eleições municipais de 2024. Desde então, o mineiro entrou em rota de colisão também com Eduardo e Carlos.

Últimos embates

Nas redes sociais, nesta sexta-feira, Nikolas acusou aliados do clã de gerar "divisão" e de perseguir correligionários que não divulgam a candidatura de Flávio na proporção desejada por eles. "Vários aliados de longa data, leais e íntegros, têm sido alvo da mesma turma que nada agrega, a não ser gerar divisão e até mesmo fiscalização ou perseguição a quem não posta uma porcentagem que eles desejam. Isso tem gerado um clima que ninguém mais suporta", escreveu. Pouco depois, chamou Jair Renan de "toupeira cega".

A declaração foi uma resposta indireta a Carlos Bolsonaro, que, durante a semana, anunciou que faria um "levantamento" de membros do PL que não divulgam a candidatura do irmão — e levaria o assunto à executiva do partido. Nikolas rebateu sem citar o nome do vereador: "Postar você todos os dias, qualquer um faz. Porque isso é fácil. Mas conquistar os votos, através das ideias que você representa, isso sim é um trabalho efetivo, e que poucos fazem, porque exige trabalho, preparo e inteligência."

No início do mês, Nikolas já havia discutido com Eduardo Bolsonaro. O parlamentar, que reside nos Estados Unidos, publicou um longo desabafo sobre o deputado mineiro, a quem chamou de "versão caricata de si mesmo", afirmando que ele estaria desrespeitando sua família.

"Risinho de deboche para mim, Nikolas? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família", escreveu Eduardo, irritado após Nikolas curtir uma publicação de um perfil que Eduardo havia criticado horas antes.

'Eduardo não está bem'

Nikolas e Eduardo também trocaram provocações em fevereiro deste ano. Na ocasião, o filho do ex-presidente cobrou maior engajamento pela campanha do irmão, Flávio Bolsonaro, à Presidência, e disse ver uma “amnésia” em Nikolas e Michelle Bolsonaro.

Após ter visitado Jair Bolsonaro na unidade prisional da Papuda, em Brasília, Nikolas falou com jornalistas: "Bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga. Eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar."

Dissidência

O racha ganhou um novo capítulo em novembro do ano passado, quando Eduardo compartilhou uma publicação acusando Nikolas de "liderar uma dissidência" no PL e cobrou que a deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC), aliada do mineiro, apoiasse a candidatura de Carlos ao Senado por Santa Catarina — ou deixasse o partido.

No X, Eduardo compartilhou a publicação de um perfil crítico a Nikolas, que acusava o deputado mineiro de "querer se livrar" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ele está liderando uma dissidência e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? O de sempre: 'temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor'", dizia a postagem, que posteriormente foi apagada pelo autor.

'Pouco ativo'

Em julho de 2025, quando Eduardo articulava nos Estados Unidos sobre o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, imposto pelo governo Trump, o então deputado cobrou publicamente mais engajamento de Nikolas nas articulações e disse considerar "triste ver a que ponto chegou" o parlamentar mineiro. Eduardo classificou Nikolas como "pouco ativo" e chegou a chamá-lo de "canalha" após uma interação do deputado com uma influenciadora crítica ao bolsonarismo.

Nikolas respondeu atribuindo o tarifaço à "incompetência diplomática de Lula e à tirania instalada por Moraes", poupando Eduardo de críticas diretas.

Eleições municipais de 2024

Nikolas e os Bolsonaro já haviam discordado publicamente durante as eleições municipais em São Paulo, quando o deputado resolveu reforçar a candidatura de Pablo Marçal (PRTB) para a prefeitura, na contramão do ex-presidente, que apoiou o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O apoio do parlamentar mineiro a Marçal em São Paulo provocou atritos com uma ala do PL e bolsonaristas que defendiam Nunes. Carlos Bolsonaro também se indispôs com Nikolas à época. Apesar dos embates sucessivos com os filhos do ex-presidente, Nikolas tem mantido boa relação com Michelle e com o próprio Jair Bolsonaro.

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