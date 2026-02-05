Qui, 05 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASÍLIA

Ninguém falou comigo sobre assumir o Ministério do Planejamento, diz Esther Dweck

Ministra acredita ser importante haver separação nas pastas

Reportar Erro
A ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther DweckA ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, negou ter sido procurada para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento caso a ministra Simone Tebet deixe o cargo para disputar as eleições.

"O presidente não falou comigo sobre, mas acho importante as pastas ficarem separadas", disse Dweck, em entrevista à jornalista Míriam Leitão veiculada pela GloboNews na noite da quarta-feira, 4.

Dweck afirmou que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu a maior reestruturação em gestão de pessoas de um governo. A ministra destacou a criação do Concurso Nacional Unificado e o estabelecimento de cotas para minorias como realizações importantes.

Leia também

• Simone Tebet, sobre eleições em 2026: Não tem como Haddad fugir dessa missão

• Gilmar Mendes propõe força-tarefa para identificar deep fake nas eleições

• Eleições 2026: TSE recebe mais de 1,4 mil sugestões para regras do pleito

"Nós alongamos carreiras, chegando a 36% delas com 20 níveis, e criamos cargos de entrada com salários menores", disse Dweck, sobre as reformas que atingiram o funcionalismo federal.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter