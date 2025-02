Nísia afirma que não deixará comando do ministério da Saúde: "Continuo firme"

A- A+

Em meio a especulações sobre uma possível troca no comando do Ministério da Saúde, a ministra Nísia Trindade afirmou nesta sexta-feira, 21, que não deixará o cargo.

A chefe da Pasta disse que continua "firme" com o trabalho e relativizou mudanças no governo.

"Continuo com a minha agenda, continuo com o meu trabalho. O presidente Lula afirmou na reunião com Portugal que ele não está colocando reforma ministerial na mesa, mas qualquer momento, como é natural nos governos, ele poderá fazer substituições. Continuo firme porque trabalho dentro do projeto apresentado pelo presidente Lula", afirmou a ministra em entrevista à emissora de rádio CBN Maringá.



A ministra da Saúde teceu elogios aos presidente Lula, disse que seu projeto é com a liderança dele e que pretende aprofundar os trabalhos no comando da Pasta.



"Ele que felizmente foi eleito pela nossa população e que está conduzindo todo o esforço, não só no caso da saúde, de reconstruir o SUS, mas de trazer inovações, de trazer mais saúde para a população brasileira e meu projeto naturalmente é com a liderança dele e aprofundar esse trabalho", afirmou a ministra.



A saída de Nísia do comando do ministério é dada como certa no Palácio do Planalto, e alas do PT já disputam a sua cadeira, como mostrou o Estadão.

Até o momento, o nome mais cotado para assumir o controle de um orçamento de R$ 239,7 bilhões é o atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que já comandou a Pasta durante o governo Dilma Rousseff.

Veja também