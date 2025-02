Nísia diz a aliados se sentir exposta e reclama da forma como foi demitida por Lula da Saúde

A- A+

Demitida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do cargo de ministra da Saúde na tarde de ontem, Nísia Trindade relatou a pessoas próximas incômodo com a forma como o petista a comunicou sobre sua saída do governo.

A ministra expõs a aliados chateação e constrangimento pela posição desconfortável em que foi colocada nos últimos dias, em que teve que lidar com a indefinição sobre sua continuidade no cargo e o silêncio de Lula, enquanto, nos corredores do Planalto, a decisão do presidente de demití-la já era sabida. Esses interlocutores relatam que ela se sentiu exposta.

A saída de Nísia do governo já era dada como certa por ministros desde a semana passada. Contudo, Lula só a notificou sobre a decisão ontem à tarde, no Palácio do Planalto, após anunciarem juntos a incorporação da vacina brasileira contra a dengue no SUS. O evento aberto foi marcado pelo silêncio de Lula e uma ministra ovacionada pelos agentes da área da Saúde presentes.

A pessoas próximas, a ministra relata que a forma como foi demitida do governo não condiz com o saldo que avalia como positivo de entregas da sua gestão na Saúde.



A cúpula do ministério considera que foram feitos avanços importantes na área, sobretudo quando se compara ao que foi deixado pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.



A equipe de Nísia, que descobriu sobre a demissão pela imprensa, não esconde a frustração sobre a falta de informações do Planalto sobre a continuidade no ministério nas últimas semanas.

— Eu estou me referindo ao processo chamado por vocês mesmos de fritura na imprensa. Isso é inconcebível, não deveria acontecer. Simplesmente deveria se apurar os fatos e não antecipar decisões que cabem ao presidente — disse Nísia a jornalistas na manhã desta quarta-feira.

Após Lula comunicar a demissão à ministra ontem, ele se reuniu com Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais do governo, que vai assumir o cargo na Saúde no próximo dia 6.

Depois do encontro, Nísia foi para o Ministério da Saúde e chamou o secretário-executivo, Swedenberger Barbosa, para seu gabinete, para dar a notícia. Ela marcou uma reunião com outros secretários para esta quarta-feira. Ela ainda fará um ato de despedida na pasta no início desta tarde.

Veja também