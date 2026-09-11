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SANTA CATARINA Nivaldo da Batata: polícia de SC investiga morte de vereador atingido por uma tonelada do tubérculo Político faleceu um dia após o aniversário de 63 anos; a suspeita é de rompimento de um cabo de aço que sustentava a carga suspensa

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga as circunstâncias do acidente que matou o vereador da cidade de Treze de Maio, em Santa Catarina, Nivaldo Magagnin (MDB), conhecido como Nivaldo da Batata. O político veio a óbito na manhã desta quarta-feira (9), após ser atingido por uma carga de uma tonelada do tubérculo que carrega no nome, no bairro Santa Cruz. A suspeita é que um cabo de aço, que sustentava a carga, tenha rompido.

Nivaldo da Batata trabalhava no local quando ocorreu o acidente. Além de vereador, era também era dono da empresa de comércio e beneficiamento de batatas. Ele faleceu um dia após o aniversário de 63 anos.

A Polícia Civil disse ao g1 que o caso é investigado como acidente de trabalho. A causa da morte será esclarecida após o resultado do exame cadavérico e da perícia realizada no equipamento onde ocorreu o rompimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Urussanga, que atendeu a ocorrência registrada às 8h20 da quarta-feira, o vereador foi atingido por uma saca do tipo "Bag", utilizada para grandes cargas, que estava suspensa a cerca de 2 metros de altura. O cabo de aço que sustentava a estrutura teria se rompido e a carga caiu em cima de Nivaldo. A suspeita é que o impacto dos alimentos tenha esmagado o homem contra o chão.

Natural de Pedras Grandes, cidade vizinha de Treze de Maio, Nivaldo usou o apelido nas urnas na eleição de 2024, quando foi eleito com 437 votos. Era casado e tinha uma filha, que também foi vereadora em Treze de Maio.

A prefeitura de Treze de Maio publicou nota no Instagram lamentando o falecimento do vereador e decretou três dias de luto no município.

“Neste momento de tristeza, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade, desejando força e conforto a todos”, disse o órgão em nota.





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