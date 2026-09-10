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eleições 2026 No 1º turno, Lula tem 43%; Flávio, 37,4%; Cury, 6,6%; Renan, 6,5%, aponta pesquisa Os eleitores que afirmam que votarão em branco ou nulo somam 0,6%, enquanto 0,4% dizem não saber em quem votar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, lidera a disputa pela Presidência da República no primeiro turno com 43% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 10. Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 37,4%.

Augusto Cury (Avante) tem 6,6% e Renan Santos (Missão), 6,5%.



Romeu Zema (Novo) aparece com 2,1%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 1,1%. Samara Martins (UP) e Pablo Marçal (PRTB) registram 1% cada, enquanto Clariana Barão (DC) tem 0,3%.

Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não foram mencionados pelos entrevistados.

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Os eleitores que afirmam que votarão em branco ou nulo somam 0,6%, enquanto 0,4% dizem não saber em quem votar.



Na comparação com o levantamento de agosto, Lula permaneceu com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro subiu de 34% para 37,4%. Augusto Cury teve redução de 8% para 6,6%, enquanto Renan Santos passou de 3% para 6,5%.



A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.000 eleitores entre os dias 4 e 9 de setembro. O levantamento utilizou a metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). Os eleitores que afirmam que votarão em branco ou nulo somam 0,6%, enquanto 0,4% dizem não saber em quem votar.Na comparação com o levantamento de agosto, Lula permaneceu com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro subiu de 34% para 37,4%. Augusto Cury teve redução de 8% para 6,6%, enquanto Renan Santos passou de 3% para 6,5%.A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.000 eleitores entre os dias 4 e 9 de setembro. O levantamento utilizou a metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01452/2026.

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